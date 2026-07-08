Castellón continúa en el foco del calor extremo: el termómetro no afloja y siguen las noches tórridas

La ola de calor continúa dejando temperaturas extremas. La masa de aire cálido instalada en la península desde hace unos días está dejando en la Comunitat Valenciana datos históricos. Así, este verano ha iniciado su camino para convertirse en uno de los más cálidos de la historia.

Las altas temperaturas junto a la humedad dejan una fuerte sensación de bochorno que también se refleja en los termómetros. En Castellón, el mercurio ha superado los 40 grados en varios puntos del territorio. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), la máxima más elevada se ha registrado en Zorita, que ha alcanzado los 40,4 grados. A este dato le sigue el de Segorbe y Benlloc, con 40,2 grados, y el de Morella, con 40.

Noches tórridas

Las temperaturas intensas no son exclusivas del día, sino que se mantienen bien entrada la noche. Los valores térmicos ya son tropicales en todo Castellón, exceptuando ciertos municipios del interior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha compartido algunas de las mínimas de la pasada noche, unos datos muy elevados.

Para la noche de hoy, se esperan valores en torno a los 24 y 26 grados en el norte de la provincia, mientras en el resto de municipios las temperaturas oscilarán entre los 21 y 23 grados. Además, en el litoral de Castellón las noches serán tórridas, puesto que el mercurio superará los 25 grados en numerosos puntos, pudiendo aumentar hasta los 27. Esta tendencia cálida también se mantendrá en la provincia durante los próximos días.

Los termómetros rozan los 40 grados

La pasada jornada, los termómetros de Castellón alcanzaron los 40 grados. Para mañana los valores térmicos seguirán siendo elevados aunque no se espera que superen la barrera de los 40 grados. El resto de las localidades recogerán máximas por encima de los 30 grados, oscilando entre los 34 y 36 grados. Estas son las máximas pronosticadas para mañana según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 39 grados

: 39 grados Segorbe : 38 grados

: 38 grados Onda : 38 grados

: 38 grados L'Alcora : 38 grados

: 38 grados Montanejos : 38 grados

: 38 grados Azuébar : 37 grados

: 37 grados Zorita del Maestrazgo: 37 grados

Hoy, toda la provincia se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas y para mañana el aviso se mantendrá únicamente en el interior sur.

Alerta amarilla por altas temperaturas para el jueves 9 de julio en Castellón / Aemet

Ligeras precipitaciones

De cara a mañana, se esperan cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas. Los modelos anticipan que la nubosidad podrá dejar precipitaciones por la tarde en el interior norte de la provincia. Sin embargo, la probabilidad es baja y se enmarca entre un 5 y 30%.

Riesgo extremo

Al igual que las pasadas jornadas, el riesgo de incendio en la Comunitat es muy elevado. Para la jornada de hoy, el Centro de Coordinación de Emergencia de la Generalitat ha establecido el nivel extremo de preemergencia de riesgo de incendios forestales en todo el territorio por lo que será importante extremar la precaución.

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: