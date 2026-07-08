Educación
Ya se conocen los resultados de la PAU extraordinaria: un 72,25% de aprobados en la UJI
La Universitat Jaume I dará a conocer esta semana la lista de admitidos a los Grados.
Tras días de nervios ya se conoce el resultado de la PAU extraordinaria en Castellón. El 72,25% del estudiantado que se ha presentado en la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) celebradas del 30 de junio al 2 de julio en la Universitat Jaume I de Castelló ha obtenido el resultado de apto, con un 72,25% de aprobados, siete de cada diez participantes.
En concreto, según ha dado a conocer la institución, ahora se abre también otro proceso, el de las solicitudes para la revisión de exámenes, que se pueden presentar desde hoy: los días 8, 9 y 10 de julio (hasta las 14.00 horas).
Además, los resultados de la preinscripción (admitidos en la Universitat) se conocerán en los próximos días. La previsión es que este viernes, 10 de julio, se publique el listado oficial con los que han conseguido plaza en la carrera de su elección y las listas de espera.
Resultados en la Comunitat
Por otro lado, la convocatoria extraordinaria en la Comunitat, según las estadísticas del Sistema Universitario Valenciano (SUV), ha concluido con un porcentaje ligeramente superior al de Castellón en aptos, con un 72,98%. De los 3.757 alumnos presentados, un total de 2.742 han superado la prueba.
La nota media del expediente de Bachillerato de los estudiantes presentados ha sido de 6,479 puntos, mientras que la media de la fase obligatoria se ha situado en 4,731. Como resultado, la nota media de acceso a la universidad ha alcanzado los 5,780 puntos, elevándose hasta 6,087 entre el alumnado que ha superado la prueba.
Balance por universidades
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha obtenido la nota media de acceso más elevada entre los estudiantes aptos, con 6,122 puntos, seguida muy de cerca por la UMH (6,121), la Universitat Jaume I (6,112), la Universitat de València (6,072) y la Universidad de Alicante (6,013).
Por volumen de participación, la Universitat de València ha sido la institución que ha concentrado un mayor número de estudiantes presentados en la fase obligatoria, con 983 alumnos.
Tipo de centro y materias comunes
En el conjunto de la Comunitat, por titularidad del centro educativo de procedencia, los centros privados han alcanzado el porcentaje de aprobados más elevado (79,86%), si bien esta cifra corresponde a una muestra de 139 estudiantes. Los centros concertados han obtenido un 72,81% de aptos y los centros públicos, un 72,69%, reflejando resultados muy similares entre ambas redes educativas. Entre las asignaturas comunes de la fase obligatoria, Lengua Castellana y Literatura II ha obtenido el mayor porcentaje de aprobados, con un 46,96% y una nota media de 4,728.
En Historia de España, el porcentaje de aptos ha sido del 39,66%, con una nota media de 4,199, mientras que Valencià: Llengua y Literatura ha registrado un 36,93% de aprobados y una nota media de 4,277.
Asignaturas de modalidad
Entre las materias de modalidad han destacado por sus elevados porcentajes de aprobados Coro y Técnica Vocal II (100%), Dibujo Artístico II (95%), Diseño (93,51%) y Francés (92,86%). Por el contrario, los porcentajes de aptos más bajos se han registrado en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (32,57%), Física (39,41%), Latín II (40,93%) y Matemáticas II (44,30%).
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