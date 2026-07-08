Cortes de luz programados para el jueves 9 de julio. Descubre los municipios afectados aquí
La compañía de luz Iberdrola detendrá el suministro en tres localidades de la provincia de Castellón
Los trabajos de mantenimiento programados por Iberdrola en la red de distribución eléctrica provocarán nuevos cortes de suministro este jueves 9 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.
Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a varias calles y viviendas de Almassora, Alcossebre y Vila-real, donde la compañía ha previsto diferentes actuaciones para mejorar la infraestructura eléctrica.
Almassora
Almassora será uno de los municipios afectados durante la primera hora de la mañana.
La interrupción del suministro se concentrará en una parcela de la Rambla y tendrá una duración aproximada de una hora y media.
Almassora
Horario: 08:00 - 09:30 horas.
Calles afectadas:
- Po La Rambla (Parcela 3.2): 4, 5.
Alcossebre (Alcalà de Xivert)
En Alcossebre se ha programado un corte de corta duración que afectará a varias viviendas situadas en el entorno del camino Galarsa.
Alcossebre (Alcalà de Xivert)
Horario: 09:30 - 10:00 horas.
Calles afectadas:
- Cn Galarsa: 15, 31, 36, 40.
- Tr Cap I Corp XX: 41.
Vila-real
Vila-real registrará la actuación de mayor duración de la jornada del jueves.
Los trabajos se desarrollarán durante tres horas y afectarán a varias viviendas ubicadas en las calles La Mura, Burriana y Gamboa.
Vila-real
Horario: 09:00 - 12:00 horas.
Calles afectadas:
- Av La Mura: 53, 59.
- Cl Burriana: 2.
- Cl Gamboa: 13, 15.
Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.
También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.
Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia
- Castellón sufre la ola de calor extremo: estos son los municipios que superan los 40 grados
- Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados
- Este es el dinero que debe tu ayuntamiento a los bancos: datos actualizados
- Desde dentro de los 'pikes' en Castellón: 'Venimos con la idea de que algo puede pasar
- El Consell premiará la excelencia el próximo curso: matrícula gratuita para quienes aprueben todas las asignaturas en primero de carrera