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Cortes de luz programados para el jueves 9 de julio. Descubre los municipios afectados aquí

La compañía de luz Iberdrola detendrá el suministro en tres localidades de la provincia de Castellón

Los cortes de luz que se darán el jueves 9 de julio

Los cortes de luz que se darán el jueves 9 de julio / Mediterraneo

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

Castellón

Los trabajos de mantenimiento programados por Iberdrola en la red de distribución eléctrica provocarán nuevos cortes de suministro este jueves 9 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.

Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a varias calles y viviendas de Almassora, Alcossebre y Vila-real, donde la compañía ha previsto diferentes actuaciones para mejorar la infraestructura eléctrica.

Almassora

Almassora será uno de los municipios afectados durante la primera hora de la mañana.

La interrupción del suministro se concentrará en una parcela de la Rambla y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

Almassora

Horario: 08:00 - 09:30 horas.

Calles afectadas:

  • Po La Rambla (Parcela 3.2): 4, 5.

Alcossebre (Alcalà de Xivert)

En Alcossebre se ha programado un corte de corta duración que afectará a varias viviendas situadas en el entorno del camino Galarsa.

Alcossebre (Alcalà de Xivert)

Horario: 09:30 - 10:00 horas.

Calles afectadas:

  • Cn Galarsa: 15, 31, 36, 40.
  • Tr Cap I Corp XX: 41.

Vila-real

Vila-real registrará la actuación de mayor duración de la jornada del jueves.

Los trabajos se desarrollarán durante tres horas y afectarán a varias viviendas ubicadas en las calles La Mura, Burriana y Gamboa.

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Vila-real

Horario: 09:00 - 12:00 horas.

Calles afectadas:

  • Av La Mura: 53, 59.
  • Cl Burriana: 2.
  • Cl Gamboa: 13, 15.

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.

También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.

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