Cortes de luz programados para el jueves 9 de julio. Descubre los municipios afectados aquí

Los trabajos de mantenimiento programados por Iberdrola en la red de distribución eléctrica provocarán nuevos cortes de suministro este jueves 9 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.

Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a varias calles y viviendas de Almassora, Alcossebre y Vila-real, donde la compañía ha previsto diferentes actuaciones para mejorar la infraestructura eléctrica.

Almassora

Almassora será uno de los municipios afectados durante la primera hora de la mañana.

La interrupción del suministro se concentrará en una parcela de la Rambla y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

Almassora Horario: 08:00 - 09:30 horas. Calles afectadas: Po La Rambla (Parcela 3.2): 4, 5.

Alcossebre (Alcalà de Xivert)

En Alcossebre se ha programado un corte de corta duración que afectará a varias viviendas situadas en el entorno del camino Galarsa.

Alcossebre (Alcalà de Xivert) Horario: 09:30 - 10:00 horas. Calles afectadas: Cn Galarsa: 15, 31, 36, 40.

Tr Cap I Corp XX: 41.

Vila-real

Vila-real registrará la actuación de mayor duración de la jornada del jueves.

Los trabajos se desarrollarán durante tres horas y afectarán a varias viviendas ubicadas en las calles La Mura, Burriana y Gamboa.

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Vila-real Horario: 09:00 - 12:00 horas. Calles afectadas: Av La Mura: 53, 59.

Cl Burriana: 2.

Cl Gamboa: 13, 15.

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.