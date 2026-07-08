La Diputación de Castellón distribuye 24.000 gafas homologadas en 36 municipios para ver el eclipse solar

La Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha iniciado el envío de gafas a los pequeños municipios que comunicaron a la Diputación y la Generalitat su intención de realizar acciones durante este fenómeno.

“Desde la Diputación de Castellón colaboramos en la divulgación y difusión del eclipse solar del próximo 12 de agosto con la entrega de unas gafas homologadas para disfrutar de este gran acontecimiento astronómico con todas las garantías de seguridad”, ha expresado la presidenta Marta Barrachina.

La Diputación de Castellón forma parte de todo el operativo establecido con motivo del eclipse y dirigido desde la Dirección General de Ciencia e Investigación. Concretamente, las áreas de Turismo, Infraestructuras y el Consorcio Provincial de Bomberos forman parte del dispositivo de coordinación con el fin puesto en que se vean cubiertas todas las necesidades en cuanto a movilidad, emergencias y servicios públicos.

Vinculado a la programación de actividades

Con el objetivo de conocer todas las actividades programadas con motivo de este acontecimiento, la Diputación de Castellón envió una carta a los ayuntamientos de la provincia para indicarles el dispositivo de coordinación con las directrices correspondientes, marcadas por la Dirección General de Ciencia e Investigación. Asimismo, se indicaba que, en el caso de tener alguna actividad programada o presentarse como punto de información oficial del eclipse, que lo comunicaran para poder llevar a cabo una planificación ajustada a la realidad. Toda la información recibida fue trasladada a la Dirección General de Ciencia e Investigación con el objetivo de coordinar de manera adecuada los flujos de personas que quieren participar de actividades organizadas por los municipios declarados puntos de información oficial del eclipse.

Esos municipios de menos de 5.000 habitantes que comunicaron en su día la realización de actividades o ser puntos de información oficial con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto, son los que van a recibir gafas por parte de la Diputación de Castellón ya que para observar cualquier fase de este eclipse, es obligatorio utilizar gafas especiales homologadas por la CE (con certificación ISO: 12312-2) para evitar daños oculares.

Científicos y aficionados a la astronomía han efectuado reservas hoteleras

El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado el flujo importante de visitantes que se espera para observar el eclipse desde la provincia de Castellón. Un fenómeno que ha generado una gran demanda turística a nuestra provincia con reservas en hoteles hechas desde hace ya dos años por científicos y aficionados a la astronomía que se unen, por la fecha, con los clientes vacacionales habituales del mes de agosto. “A todos ellos se suman los residentes locales que también querrán disfrutar de este fenómeno”, ha añadido.

El vicepresidente provincial ha incidido en que “desde la institución provincial reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la educación científica y el apoyo a los municipios, garantizando que la ciudadanía pueda disfrutar con las máximas garantías de uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de los próximos años”.