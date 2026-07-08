Fepeval anuncia en Alcalà que el Congreso Nacional de Áreas Empresariales se celebrará en la Comunitat

El Congreso Nacional de Áreas Empresariales se celebrará el próximo 28 de octubre en la Comunitat Valenciana bajo el paraguas de la Confederación Española De Áreas Empresariales (Cedaes).

Así se abordó en la asamblea general de la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval), celebrada en Alcalá de Xivert-Alcossebre, informa la entidad autonómica.

El encuentro estatal será un punto de encuentro para compartir experiencias, impulsar la innovación y "seguir construyendo una red de áreas empresariales cada vez más fuerte y preparada para los retos del futuro".

"Estamos convencidos de que la unidad multiplica la fuerza, y por ello seguiremos trabajando con responsabilidad, diálogo y compromiso para defender los intereses de todas las áreas empresariales de la Comunitat Valenciana", manifiesta la presidenta de Fepeval, Amparo Sempere.

En la asamblea se agradeció a la Generalitat su confianza en Fepeval para colaborar en proyectos relacionados con la seguridad industrial, la gestión de emergencias, la mejora de las ayudas a las áreas empresariales y otras actuaciones estratégicas para el desarrollo de nuestros polígonos. "Seguimos trabajando para que las necesidades de las áreas empresariales se escuchen allí donde se toman las decisiones, impulsando proyectos que aporten valor a las empresas y a los municipios", expresó Sempere.

Ejercieron como anfitriones de la sesión los responsables de la EGM (entidad de gestión y modernización) Alcalá-Alcossebre, presidida por Jesús Sanmartín. Mª Desamparados Pitarch, concejala de Promoción Económica, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la federación la elección de su municipio.