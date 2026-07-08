El mapa del turismo en Castellón en temporada baja: Francia, Italia y Andorra, destinos favoritos para viajar

Castellón se confirma como un imán para los viajeros nacionales, atrayendo casi el doble de turismo interno del que emite, mientras que, por otra parte, los residentes castellonenses demuestran un creciente interés por el extranjero, abriendo nuevas rutas de expansión. Pero, eso sí, Francia, Italia y Andorra se mantienen como destinos favoritos en cabeza, respecto al 2025, por volumen y goleada.

Son tendencias que se reflejan en la estadística experimental publicada por el INE a partir de la posición de teléfonos móviles, que revela una doble dinámica muy positiva para la temporada baja, en concreto, de enero a mayo. Un periodo que registró un saldo turístico interno extraordinario y favorable de 324.947 viajeros. Así, mientras que 335.618 castellonenses se desplazaron hacia otras provincias españolas, los municipios de Castellón abrieron sus puertas a 660.565 españoles. Esta brecha se ensanchó aún más en mayo, impulsada por el tirón de la Costa Azahar: se contabilizaron 178.486 llegadas frente a 73.118 salidas, de modo que la provincia recibió 2,44 turistas internos por cada castellonense que viajó por el país por motivos de ocio.

Castellón se afianza como imán este 2026: el turismo interno duplica a las salidas

Dinamismo internacional

Desde otro punto de vista, los castellonenses han realizado 122.761 viajes al extranjero hasta mayo. El mapa exterior lo monopoliza Europa, que concentra el 90% del total (110.465 escapadas). Por países, Francia sigue líder indiscutible en volumen absoluto con 37.992 viajes acumulados (casi un tercio del total), seguida a distancia, casi la mitad, por Italia (15.161), Andorra (10.024) y Portugal (8.139).

Los países donde más se ha viajado desde Castellón en el periodo de enero a mayo del 2026. / Mediterráneo / Alba Crespo

"Polonia, Grecia y Egipto lideran el alza de las salidas al extranjero"

Si se analizan los países que más han incrementando las visitas de castellonenses en este periodo, en variación interanual, el ranking de favoritos lo encabeza Polonia (+38,3%, con 2.028 viajes), seguida de Grecia (+24,2%, 907) y Egipto (+18,7%, 374). Entre los consolidados, Portugal muestra el mejor comportamiento con un avance del +13,3%; y Francia crece a un ritmo más moderado del +2%. Además, destacan las subidas de mercados emergentes como Hungría (+17,0%) y la República Dominicana (+10,6%).

Ranking de países cuyos visitantes más aumentan. / Mediterráneo / Alba Crespo

Valencia, motor próximo

El análisis del turismo nacional sitúa a la provincia de Valencia como el socio histórico más importante de Castellón. Hasta mayo, ha remitido 303.693 turistas hacia los municipios castellonenses, casi la mitad de llegadas (46%). En sentido inverso, 146.826 castellonenses eligieron Valencia (el 44%).

¿Por qué localidades de España viajan los castellonenses? El patrón es urbano y de proximidad: València encabeza el ranking con diferencia (86.499 viajes), seguida de Madrid (33.649), Barcelona (17.741), Sagunt (14.744) y Zaragoza (10.311), por este orden.

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¿Y a la inversa? El turismo madrileño muestra predilección por Orpesa, Castelló y Benicàssim. El zaragozano y el catalán de Barcelona saturan el norte, con Peníscola, Vinaròs y Benicarló. Y los tarraconenses eligenVinaròs, mientras que el flujo de Valencia se reparte entre Castelló, Moncofa, Benicàssim, Segorbe y zonas de costa, que despegan con el buen tiempo, en mayo. Castelló mantiene un perfil más estable y destaca en acumulado, con 30.667 visitantes, y marzo, por las fiestas de la Magdalena.