Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa

El centro comercial Salera de Castellón ha incorporado desde este miércoles una nueva firma a su oferta comercial con la apertura de Cortefiel, una de las marcas de moda más reconocidas del panorama nacional. La enseña ya forma parte del recinto castellonense y se suma al proceso de renovación y ampliación de operadores que vive el complejo en los últimos meses.

La llegada de Cortefiel se produce en el antiguo emplazamiento de Bershka, después de que la firma del grupo Inditex se trasladara a un nuevo local de mayor superficie para implantar su último modelo de tienda. El movimiento forma parte de una reorganización interna del centro comercial que también ha incluido el traslado de Stradivarius y que ha abierto la puerta a nuevas incorporaciones.

Desde Salera han celebrado la apertura a través de sus redes sociales, donde han destacado que Cortefiel ofrece colecciones pensadas para crear “ese fondo de armario que siempre funciona”. La marca, especializada en moda masculina y femenina, refuerza así la oferta textil del centro comercial y amplía las opciones de compra para los clientes de Castellón y su área de influencia.

Cabe recordar que Cortefiel es una marca que ya estuvo presente en el recinto anteriormente y que firmó hace unos meses el contrato de alquiler como parte de la reordenación comercial, según confirmaron desde Salera.

Apertura de la tienda de Cortefiel en Salera / GABRIEL UTIEL BLANCO

Otros movimientos

La apertura de Cortefiel se suma a otros movimientos comerciales previstos en Salera. Según la información comunicada por los fondos propietarios del recinto, Lighthouse Properties y Resilient Reit, el centro comercial también ha incorporado a Scalpers y prevé que próximamente desembarque Rossellimac, Apple Premium Reseller especializado en tecnología y servicios vinculados a los productos de Apple. Ambas marcas ya cuentan con presencia en el centro de Castellón, por lo que su llegada al complejo supondrá un nuevo paso en su expansión en la ciudad.

Entre los proyectos activos figura también la futura tienda de TK Maxx, cadena estadounidense especializada en moda y productos de primeras marcas con descuentos, que prepara su desembarco junto al hipermercado Alcampo. Su llegada se enmarca en el crecimiento de la firma en España, donde inició su implantación con un primer establecimiento en Barcelona.

Por otro lado, Flying Tiger Copenhagen está preprando ya su apertura en Salera y la nueva tienda prevé estar operativa durante este mes de julio. Se ubicará en la planta baja del centro comercial, entre Ulanka y Décimas. Tras la inauguración, Castelló contará con dos establecimientos de esta popular marca danesa. Tiger cuenta desde hace años con un local en el centro de la ciudad, en concreto en la calle Enmedio.

Salera mantiene así su atractivo para los principales operadores comerciales y consolida su posición como uno de los grandes polos de compras y ocio de Castellón. La incorporación de Cortefiel, junto a las próximas aperturas previstas, refuerza la estrategia del centro de renovar espacios, ampliar marcas y adaptar su oferta a las nuevas tendencias de consumo.