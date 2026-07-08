Un nuevo muelle, actuaciones ferroviarias y bonificaciones al azulejo o la naranja marcan la hoja de ruta de PortCastelló

PortCastelló tiene muy claro su plan de acción crecer en tráficos, ganar suelo industrial, mejorar conexiones, atraer empresas y reforzar su vínculo con la ciudad. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado por unanimidad los acuerdos de su Plan de Empresa 2027, una hoja de ruta que contempla 1.000 millones de euros en inversiones en cinco años, entre aportación pública y privada.

El documento, al que este martes aludió el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, durante su discurso en la gala de entrega de los XI Premios Faro, marca las prioridades de la infraestructura y la mayor apuesta se concentra en la dársena sur. La partida principal, de casi 222 millones de euros, se destina al proyecto del muelle Ribera de Costa, que ampliará la línea de atraque, permitirá nuevos dragados y generará explanadas para usos industriales vinculados a la eólica marina, como la fabricación, ensamblaje y botadura de aerogeneradores y plataformas flotantes de grandes dimensiones.

El nuevo muelle prevé una línea de atraque de 625 metros, una infraestructura clave para captar tráficos industriales de gran volumen. A esta actuación se suma la prolongación sur del dique de cierre de la dársena sur, con 22,8 millones de euros, para ampliar la superficie disponible y facilitar la llegada de nuevas empresas.

Entrega de los premios Faro de PortCastelló / Gabriel Utiel

La conectividad será otro de los ejes del plan. PortCastelló reserva 94 millones de euros a actuaciones ferroviarias, entre ellas los accesos al puerto y la futura estación intermodal. La inversión busca reforzar una de las grandes reivindicaciones del recinto: mejorar su conexión con el corredor mediterráneo y con su área industrial de influencia para ganar competitividad en el transporte de mercancías. Además, se destinan 16,4 millones a obras de accesibilidad viaria, principalmente para completar la urbanización de la dársena sur.

El plan de PortCastelló también incluye 15,7 millones para seguridad y protección del recinto portuario , así 14,7 millones para proyectos de sostenibilidad y energía.

Lonja de pesca y Museu de la Mar

La planificación inversora también mira hacia el Grau y la relación puerto-ciudad. La Autoridad Portuaria prevé 3,7 millones de euros para el acondicionamiento de la lonja de pesca, con el objetivo de apoyar al sector pesquero, y 6,3 millones para la nueva sede institucional, que integrará el futuro Museo de la Mar. Este proyecto se completará con la adecuación del entorno y la creación de un parque para uso ciudadano, dentro de una estrategia para embellecer la fachada marítima y acercar el puerto al distrito marítimo.

A estas actuaciones se suman otros 6,2 millones de euros para mejoras en la zona lúdica y para ampliar la accesibilidad de los espacios públicos. Ibáñez ha subrayado que el plan “no se olvida de su entorno, de nuestro Grao y de nuestra provincia”, con actuaciones pensadas para impulsar la zona de ocio, hacerla más accesible y convertirla en un espacio más amable para el encuentro ciudadano.

El Plan de Empresa 2027 incorpora además un paquete de bonificaciones de hasta el 40%, el máximo permitido por la normativa, para reforzar sectores considerados estratégicos. Las ventajas afectarán a la mercancía en contenedor, al tráfico de cruceros, a las exportaciones cerámicas —azulejos, frita de vidrio y esmaltes—, al material eólico, a los cítricos y a los tableros de madera.

Con estas bonificaciones, PortCastelló busca apuntalar el crecimiento de actividades directamente vinculadas a la economía provincial. La cerámica, los cítricos, la madera, la logística y la eólica marina aparecen así como piezas centrales de una estrategia que combina inversión en infraestructuras, captación de tráficos y apoyo al tejido industrial.

Rubén Ibáñez ha definido el plan como “un salto cuantitativo y cualitativo” para consolidar la competitividad y la eficiencia operativa de PortCastelló. A su juicio, este esfuerzo presupuestario permitirá afianzar la posición estratégica del puerto en el arco mediterráneo, con una infraestructura “moderna, ágil y atractiva” capaz de responder a los clientes actuales y captar nuevos tráficos comerciales.