Pasarela al empleo en Castellón: la mitad de alumnas de este curso ya tiene trabajo

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) ha finalizado con éxito un curso de formación para camareras de piso dirigido a dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector hotelero. La acción formativa, desarrollada en el marco del programa Castellón Crea – Formación a la Carta, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló y ha permitido formar a 15 personas mediante un itinerario que ha combinado formación teórica y práctica, adaptado a las necesidades reales de los establecimientos hoteleros de la provincia.

Uno de los principales resultados de esta iniciativa es que, al término del curso, más de la mitad del alumnado ya se ha incorporado a trabajar en hoteles de la zona, un dato que pone de manifiesto la eficacia de este modelo de formación orientado al empleo.

Otras alternativas prácticas: en Benicarló y el Campus de Hostelería de España

La directora comercial de Ashotur, Yolanda González, ha recordado que también llevan a cabo en Benicarló los cursos de certificados de profesionalidad, de alta inserción, y se ha creado un portal de empleo. Estos se retomarán ya tras el verano. Además, junto a Hostelería de España disponen de un portal de formacion Campus hostelería, "con formaciones gratuitas y certificadas para asociados y asi ir profesionalizando al sector", ha manifestado.

Adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral

Desde Ashotur destacan que este tipo de iniciativas demuestran que la colaboración público-privada, unida a una formación especializada diseñada en función de las necesidades reales del mercado laboral, es una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y cubrir puestos de difícil cobertura.

Asimismo, la entidad subraya la importancia de ofrecer una preparación específica para cada puesto de trabajo, permitiendo que los alumnos adquieran no solo los conocimientos técnicos necesarios, sino también una primera experiencia profesional gracias a las prácticas realizadas en empresas del sector. Esta toma de contacto con el entorno laboral facilita una incorporación más rápida y con mayores garantías de éxito, tanto para las personas participantes como para las empresas que necesitan incorporar personal cualificado.

La entidad reafirma así su compromiso con la formación como vía para impulsar la profesionalización del sector turístico y hotelero, contribuyendo al desarrollo económico de la provincia y favoreciendo la creación de empleo de calidad mediante programas que conectan de forma directa la oferta formativa con la demanda real de las empresas.