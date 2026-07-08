Pasión por San Fermín desde Castellón: "Nadie debería perderse esta fiesta una vez en la vida"

San Fermín vuelve a llenar Pamplona de pañuelos rojos, encierros, música y ambiente festivo. Y, entre los miles de visitantes que estos días recorren las calles de la capital navarra, también hay numerosos castellonenses que han querido vivir de cerca una de las celebraciones más conocidas dentro y fuera de España.

Desde Benicàssim han llegado Adrián García y Javi Bordonau, que este año han cumplido uno de sus grandes deseos: correr el encierro y disfrutar de la fiesta taurina. Lo han hecho, cuentan, “con muchísimo calor, con un coche, dos mochilas y muchas ganas”. Estarán cuatro días en Pamplona antes de regresar a casa, aunque ya tienen claro que la experiencia merece la pena. “El año que viene repetiremos sin dudarlo. Nadie puede perderse esta fiesta al menos una vez en su vida”, aseguran.

Adrián García y Javi Bordonau, de Benicàssim, durante su estancia en Pamplona. / Mediterráneo

También desde Almassora han querido compartir con Mediterráneo su paso por San Fermín Alberto y Teresa, que se han sumado al ambiente festivo de Pamplona y han enviado su imagen desde la ciudad navarra. Como tantos otros visitantes, disfrutan estos días de una fiesta que convierte cada rincón del centro en un punto de encuentro.

Alberto y Teresa, vecinos de Almassora, disfrutando de San Fermín en Pamplona. / Mediterráneo

Otro de los grupos castellonenses presentes en la fiesta está formado por cinco amigos de Benicàssim y Castelló que ya son casi veteranos en San Fermín. Este es el tercer año consecutivo que viajan a Pamplona, donde permanecerán tres días. Se declaran amantes de la fiesta, de los toros y también de los pinchos navarros, uno de los grandes atractivos gastronómicos de estas jornadas.

Diego, Rubén, Javi, Loras y Miquel, un grupo de amigos de Benicàssim y Castelló, repite por tercer año consecutivo en San Fermín. / Mediterráneo

Desde Alcossebre han llegado Antonio Rodríguez, Sergi Del Valle, Cristian Ebrí, Jesús Sanmartín, Nicolás Montejano y Pablo Lázaro. El grupo se ha unido al ambiente sanferminero para vivir unos días marcados por la tradición, la convivencia y las ganas de pasarlo bien.

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Antonio Rodríguez, Sergi Del Valle, Cristian Ebrí, Jesús Sanmartín, Nicolás Montejano y Pablo Lázaro, de Alcossebre, en San Fermín. / Mediterráneo

Desde Mediterráneo seguimos buscando testimonios de castellonenses que estén disfrutando de San Fermín este año. Quienes residan en la provincia de Castellón y se encuentren en Pamplona, o conozcan a alguien que quiera contar su experiencia, pueden contactar a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en web@mediterraneo.elperiodico.com, o mediante nuestros perfiles en Facebook, X e Instagram.