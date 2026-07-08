El peligro invisible en playas y piscinas en Castellón: las claves para salvar vidas este verano

La provincia de Castellón acumula más de 30 fallecimientos en espacios acuáticos debido a ahogamientos durante los últimos dos años y medio, una cifra que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención y la concienciación ciudadana.

El inicio del verano de 2026 ha estado marcado por varios sucesos trágicos, tras las muertes de dos jóvenes de 15 y 27 años registradas en Almassora y Peñíscola. Aunque los ahogamientos pueden afectar a cualquier persona, existe una mayor incidencia entre hombres y personas mayores de 45 años.

Los ahogamientos, principal causa de muerte accidental infantil

Según explica Naiara Larrea, directora del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, la prevención adquiere una importancia aún mayor cuando se trata de menores. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España los ahogamientos fueron la principal causa de muerte accidental entre los niños de 0 a 14 años durante 2023, con un total de 39 fallecimientos.

Ante esta realidad, el observatorio recuerda que la seguridad de los menores en entornos acuáticos depende exclusivamente de la supervisión de los adultos responsables.

Medidas esenciales para proteger a los menores

Naiara Larrea insiste en que una vigilancia constante es la herramienta más eficaz para evitar tragedias. Por ello, recomienda:

Mantener siempre la atención sobre los menores cuando estén cerca del agua, evitando distracciones como el teléfono móvil, la lectura o cualquier otra actividad que reduzca la supervisión.

cuando estén cerca del agua, como el teléfono móvil, la lectura o cualquier otra actividad que reduzca la supervisión. No dejar niños al cuidado de otros niños .

. Recordar que un menor puede ahogarse aunque sepa nadar .

. Entender que los flotadores, manguitos o hinchables recreativos no son sistemas de protección , sino juguetes acuáticos. El único elemento considerado de seguridad es el chaleco salvavidas homologado y adecuado para cada usuario.

recreativos , sino juguetes acuáticos. El único elemento considerado de seguridad es el chaleco salvavidas homologado y adecuado para cada usuario. Cuando se trate de bebés o niños de corta edad, la distancia entre el menor y el adulto no debería superar la longitud de un brazo.

El Observatorio insiste que los niños pequeños no son responsables de su propia seguridad en el agua; esa responsabilidad corresponde siempre a los adultos que los acompañan.

La importancia de entornos acuáticos seguros

Larrea destaca igualmente la necesidad de incorporar medidas físicas de protección en las piscinas privadas.

Instalación de vallados perimetrales de al menos 1,2 metros de altura , equipados con sistemas de cierre automático que dificulten el acceso de los menores cuando no haya vigilancia .

, equipados con sistemas de cierre automático . Retirar juguetes e hinchables del agua cuando no se estén utilizando , ya que pueden atraer a los menores hacia la piscina sin supervisión adulta.

, ya que pueden atraer a los menores hacia la piscina sin supervisión adulta. Vaciar cualquier recipiente de agua, como piscinas infantiles, cubos, barreños o similares, después de su uso. Incluso pequeñas cantidades de agua pueden representar un riesgo para los niños más pequeños.

como piscinas infantiles, cubos, barreños o similares, Incluso pequeñas cantidades de agua pueden representar un riesgo para los niños más pequeños. Si un menor desaparece momentáneamente de la vista en una zona con piscina, el primer lugar donde debe buscarse es la piscina.

Consejos de seguridad para todas las edades

Más allá de la población infantil, el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes insiste en una serie de medidas dirigidas a toda la ciudadanía para reducir el riesgo de accidentes acuáticos.

Entre las recomendaciones más importantes encontramos:

Aprender a nadar, preferiblemente desde edades tempranas.

preferiblemente desde edades tempranas. Nunca bañarse en solitario . Estar acompañado permite una respuesta más rápida ante cualquier emergencia, ya sea prestando ayuda directa o alertando a los servicios de emergencia.

. Estar acompañado permite una respuesta más rápida ante cualquier emergencia, ya sea prestando ayuda directa o alertando a los servicios de emergencia. Elegir zonas y horarios de baño que cuenten con servicio de socorrismo .

que cuenten . Respetar siempre la señalización de las banderas en las zonas de baño. Verde, permitido el baño; amarillo precaución; rojo prohibido entrar al agua.

de las banderas en las zonas de baño. Verde, permitido el baño; amarillo precaución; rojo prohibido entrar al agua. Acatar las instrucciones del personal de salvamento .

. Conocer la profundidad, características y posibles riesgos del entorno acuático.

Desde la dirección del Observatorio recuerdan que muchas incidencias se producen por sobreestimar las capacidades propias o realizar conductas imprudentes.

Alcohol y corrientes de retorno: dos riesgos recurrentes

Larrea insiste que nunca hay que bañarse bajo los efectos del alcohol u otras drogas. La alteración de los reflejos, la capacidad de reacción y la percepción del peligro incrementan significativamente las posibilidades de sufrir un incidente grave.

Por otro lado, destaca la importancia de conocer cómo actuar ante una corriente de retorno, una de las situaciones más peligrosas que pueden producirse en playas. Es importante:

Mantener la calma.

Pedir ayuda y esperar al rescate.

y esperar al rescate. No luchar contra la corriente .

. Conservar energía para seguir flotando.

para seguir flotando. Si se es capaz de salir, nadar en paralelo a la playa, o con un ángulo de 45 grados hacia la orilla. Si no notas progreso, prioriza ahorrar energías flotando.

La prevención salva vidas

Desde el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes recomiendan aprender a hacer la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), ya que una actuación rápida puede resultar decisiva. Asimismo, recuerdan que ante cualquier emergencia es fundamental alertar de inmediato a los servicios de emergencias a través del teléfono 112.