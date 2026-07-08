El PSPV-POSE acusa al PP y Vox de dejar Castellón "desprotegido" ante el riesgo de incendios y exige más medios

El PSPV-PSOE de Castelló reclama más medios materiales y humanos para afrontar una campaña de incendios que se presenta especialmente complicada por las altas temperaturas, la vegetación acumulada durante los últimos meses y los recortes del PP y Vox en prevención. La secretaria de Organización y diputada provincial, Maria Jiménez, advierte de que “las lluvias del invierno y la primavera han favorecido el crecimiento del sotobosque, que ahora, con el aumento de las temperaturas, se seca y se transforma en combustible fácil”.

Jiménez denuncia que “la Generalitat y la Diputación han dejado a la provincia desprotegida” y reclama a ambas instituciones que refuercen los equipos de prevención y extinción antes de que el riesgo se convierta en emergencia. “No van por el buen camino. En lugar de intensificar los trabajos durante todo el año, han reducido recursos y han dejado a los ayuntamientos con menos capacidad para limpiar caminos, actuar sobre la vegetación y proteger los núcleos habitados”.

La dirigente socialista considera “incomprensible” que la derecha “negacionista” continúe debilitando desde las instituciones las políticas de prevención cuando el cambio climático es cada día más evidente, se suceden los días de calor extremo y los periodos de riesgo se alargan más allá del verano. “La combinación de vegetación seca, árboles muertos, temperaturas elevadas y falta de anticipación genera una tormenta perfecta que no se puede combatir con anuncios de última hora”.

“Quien siembra recortes, recoge cenizas, repetían los bomberos en sus protestas, y el tiempo les ha dado la razón. Hay que asumir que el cambio climático es una realidad y que el peligro de incendio ya no se concentra solo en julio y agosto, sino que se extiende durante buena parte del año”, ha señalado.

El PSPV-PSOE también reprocha al PP que haya reducido el apoyo a las personas que trabajan y viven del campo y que haya abandonado programas destinados a mantener actividad económica en el entorno rural. “La prevención no depende únicamente de los bomberos. También pasa por mantener los montes cuidados, dar vida a los pueblos del interior y contar con quienes mejor conocen el territorio”.

Por último, Jiménez ha afirmado que “Castelló no puede seguir dependiendo de un gobierno que relativiza el cambio climático y confía en que no pase nada”. “La Generalitat y la Diputación deben activar ya todos los recursos necesarios para proteger a la ciudadanía, reforzar los dispositivos y preservar el patrimonio natural de la provincia”, ha concluido.