El pueblo de Castellón que supera los 40 grados y los rincones de la provincia que aún duermen a 15 en plena ola de calor

Castellón sigue en el foco de la ola de calor, pero el mapa térmico de la provincia deja una imagen con fuertes contrastes. Mientras algunos municipios del interior y prelitoral ya han superado este miércoles los 40 grados, otros enclaves han logrado amanecer con temperaturas mínimas propias de un respiro nocturno en pleno julio.

La máxima más alta registrada hoy en la provincia corresponde a Vilafamés, donde el termómetro ha alcanzado los 40,9 ºC, según los datos de las estaciones de Avamet. Es, por ahora, el valor más elevado de la jornada en Castellón y confirma que el episodio cálido mantiene una gran intensidad.

Tras Vilafamés, los registros más elevados del día se han situado también muy cerca de la barrera de los 40 grados. Segorbe ha llegado a 39,7 ºC, mientras que Atzeneta del Maestrat, Sant Mateu y les Useres han marcado 39,6 ºC. También destacan los 39,4 ºC de Sant Jordi y Onda, así como los 39,3 ºC de Cirat.

El calor vuelve a golpear con fuerza por tanto apenas un día después de una jornada especialmente sofocante. Este martes, la temperatura máxima absoluta en Castellón se registró en Sorita, con 40,4 ºC. Le siguieron Segorbe y Benlloc, ambas con 40,2 ºC, y Morella, que alcanzó los 40 ºC. También se quedaron muy cerca Jérica, con 39,6 ºC, Forcall, Sant Mateu y Artana, con 39,4 ºC.

La cara y la cruz

Sin embargo, la otra cara de esta ola de calor está en las mínimas. Este miércoles, el valor más bajo registrado en Castellón ha sido el de Morella, con 15 ºC. También han amanecido con registros relativamente frescos Sant Mateu y Artana, ambas con 16,1 ºC, además de la Pobla de Benifassà, con 16,2 ºC. En Sorita, la mínima ha sido de 16,6 ºC, mientras que Vistabella del Maestrat y El Toro se han quedado en 16,9 ºC.

El contraste es llamativo: algunos puntos de la provincia pasan de noches relativamente llevaderas a tardes por encima o muy cerca de los 40 grados. Es lo que ha ocurrido también en las jornadas anteriores. El martes, la mínima absoluta más baja fue la de Sant Mateu, con 11,2 ºC, seguida de la Pobla de Benifassà, con 12,0 ºC. Este comportamiento refleja una de las características del episodio actual: jornadas extremadamente calurosas, pero con diferencias importantes entre zonas según altitud, orientación y condiciones locales.

La ola de calor está golpeando estos días a los habitantes de buena parte del territorio nacional. / Francisco Calabuig

La situación preocupa también por sus efectos en la salud. La Generalitat mantiene activados niveles de riesgo por altas temperaturas en varias comarcas de Castellón, entre ellas el Alto Mijares, Alto Palancia, Baix Maestrat, Els Ports, Plana Baixa, l’Alcalatén y l’Alt Maestrat. Municipios como Cortes de Arenoso, Montanejos, Altura, Azuébar, Bejís, la Pobla de Benifassà, Morella o Vilafranca figuran entre los incluidos en los avisos sanitarios comunicados durante este episodio.

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Además, las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III atribuyen al calor tres fallecimientos en Castellón entre el 1 y el 7 de julio, dentro de un balance de 16 muertes en la Comunitat Valenciana durante ese periodo.

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