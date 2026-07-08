Un quemador inteligente capaz de automatizar la elaboración de arroces gana el Premio Revoluciona 2026 de BBVA

Reducir hasta un 40% el consumo de gas y ahorrar un 30% de caldo con un quemador inteligente y automatizado ha convertido a la empresa valenciana Nuevas Técnicas del Gas (NTGAS) en la ganadora de la Comunitat Valenciana de la quinta edición de los Premios Revoluciona, impulsados por BBVA y organizados por la Facultat d'Economia de la Universitat de València.

Los Premios Revoluciona distinguen cada año a pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears que destacan por incorporar la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad como motores de crecimiento y competitividad.

Paelleros con transformación digital

En esta edición, el reconocimiento ha recaído en NTGAS por Digitalchefs, un innovador sistema de quemadores y paelleros digitales que incorpora la transformación digital a las cocinas profesionales. La solución permite automatizar y estandarizar gran parte del proceso de cocción de arroces, facilitando un control mucho más preciso, mejorando la productividad de los establecimientos y garantizando resultados homogéneos.

El jurado, conformado por una combinación de prestigiosos académicos y del mundo económico-empresarial, ha querido reconocer el carácter innovador de la compañía y su capacidad para anticiparse a las necesidades del sector mediante soluciones que combinan digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad.

Gracias a la incorporación de nuevos materiales de fundición certificados y al desarrollo de un sistema inteligente de gestión del calor, Digitalchefs permite reducir hasta un 40% el consumo de gas y ahorrar alrededor de un 30% de caldo, optimizando recursos sin renunciar a la calidad gastronómica ni a la tradición culinaria vinculada al arroz.

Dos hermanos al frente del negocio

Con sede en Ròtova (Valencia), Nuevas Técnicas del Gas está dirigida por los hermanos Héctor y David Pardo y acumula más de cuatro décadas desarrollando equipamiento profesional para el sector HORECA. Su apuesta constante por la innovación y la calidad le ha permitido consolidar un crecimiento sostenido, generar empleo especializado y convertirse en un referente para los profesionales de la hostelería.

Héctor Pardo, cofundador y CFO de NTGAS: “Siempre hemos entendido la innovación como una responsabilidad. Somos una empresa familiar, industrial y valenciana, y sentimos que cada avance debe servir para mejorar el trabajo de los profesionales, hacer sus cocinas más eficientes y contribuir a un uso más responsable de los recursos. DigitalChefs representa muy bien ese compromiso: une tecnología, ahorro energético, precisión y respeto por una tradición gastronómica tan nuestra como el arroz. Recibir el Premio Revoluciona nos confirma que es posible crecer innovando, pero también cuidando de las personas, del cliente y del medio ambiente”

José Manuel Mieres, Director Territorial de BBVA en la Este, señala que “con los Premios Revoluciona queremos dar visibilidad a empresas que están transformando sus sectores desde la innovación. Casos como el de Nuevas Técnicas del Gas demuestran que el talento, la tecnología y la sostenibilidad pueden convertirse en una auténtica ventaja competitiva para nuestras pymes.”

Con este galardón, BBVA y la Facultat d'Economia de la Universitat de València ponen en valor el papel que desempeñan las pymes como motor de innovación y transformación del tejido empresarial valenciano.