Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias en la red viaria complican la circulación en varios puntos de la provincia
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9: horas.
AP-7
- Benicarló (km 363 - 364): Obra, sentido creciente, Carril cortado
N-340
- Alcalà de Xivert (km 1015 - 1016): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-10
- La Torre d'en Domenec (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CV-12
- Traiguera/San Rafael del Río (km 0 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Ares del Maestrat (km 32): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
CV-14
- Zorita del Maestrazgo (km 24 - 30): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Sierra Engarcerán (km 26 - 32): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
CS-22
- Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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