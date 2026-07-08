Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias en la red viaria complican la circulación en varios puntos de la provincia

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9: horas.

AP-7

Benicarló (km 363 - 364): Obra, sentido creciente, Carril cortado

N-340

Alcalà de Xivert (km 1015 - 1016): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

La Torre d'en Domenec (km 55 - 56) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-12

Traiguera/San Rafael del Río (km 0 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Ares del Maestrat (km 32): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-14

Zorita del Maestrazgo (km 24 - 30): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Sierra Engarcerán (km 26 - 32): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-164

Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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CS-22