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Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias en la red viaria complican la circulación en varios puntos de la provincia

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9: horas.

AP-7

  • Benicarló (km 363 - 364): Obra, sentido creciente, Carril cortado

N-340

  • Alcalà de Xivert (km 1015 - 1016): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

  • La Torre d'en Domenec (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-12

  • Traiguera/San Rafael del Río (km 0 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Ares del Maestrat (km 32): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-14

  • Zorita del Maestrazgo (km 24 - 30): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Sierra Engarcerán (km 26 - 32): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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  • Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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