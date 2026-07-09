Agora Lledó, entre los mejores colegios de la Comunitat Valenciana
El centro fue el segundo con mejores resultados en Selectividad y primero en Bachillerato Internacional
Agora Lledó International School vuelve a situarse en la élite educativa de la Comunitat Valenciana tras la publicación de los resultados oficiales de la convocatoria 2026. El centro ha alcanzado un desempeño académico excepcional tanto en las pruebas de Selectividad (EvAU) como en el Bachillerato Internacional (IB), consolidando su liderazgo autonómico.
El colegio ha logrado una nota media de 7,7, situándose como el segundo mejor centro de toda la Comunitat Valenciana. Este resultado reafirma la solidez del modelo académico de Lledó y su capacidad para preparar a los estudiantes para las exigencias universitarias con rigor, acompañamiento y altas expectativas.
Liderazgo absoluto en Bachillerato Internacional
Los alumnos del programa IB han obtenido una media de 35 puntos, lo que equivale a un 8,7 en la escala española. Este rendimiento sitúa a Lledó como el mejor colegio del territorio valenciano en Bachillerato Internacional, además de posicionarlo entre los centros de referencia a nivel nacional y europeo.
La suma de ambos resultados —Selectividad e IB— confirma la fortaleza del proyecto académico del centro, capaz de ofrecer dos itinerarios de alto rendimiento y de situar a sus estudiantes en las mejores condiciones para acceder a la universidad y afrontar con éxito los retos futuros.
Estos logros consolidan a Agora Lledó International School como un referente educativo en la región y un motivo de orgullo para la provincia de Castellón, llevando el nombre de la ciudad a los primeros puestos autonómicos y nacionales.
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