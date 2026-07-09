Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre playa AlcossebreOla de calor CastellónInvestigación SepronaFallece Paco 'El Tito'Rebelión okupas
instagramlinkedin

Agora Lledó, entre los mejores colegios de la Comunitat Valenciana

El centro fue el segundo con mejores resultados en Selectividad y primero en Bachillerato Internacional

Sus últimos logros consolidan a Agora Lledó International School como un referente educativo en la región.

Sus últimos logros consolidan a Agora Lledó International School como un referente educativo en la región. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

Agora Lledó International School vuelve a situarse en la élite educativa de la Comunitat Valenciana tras la publicación de los resultados oficiales de la convocatoria 2026. El centro ha alcanzado un desempeño académico excepcional tanto en las pruebas de Selectividad (EvAU) como en el Bachillerato Internacional (IB), consolidando su liderazgo autonómico.

El colegio ha logrado una nota media de 7,7, situándose como el segundo mejor centro de toda la Comunitat Valenciana. Este resultado reafirma la solidez del modelo académico de Lledó y su capacidad para preparar a los estudiantes para las exigencias universitarias con rigor, acompañamiento y altas expectativas.

Alumnos del Lledó.

Alumnos del Lledó. / Mediterráneo

Liderazgo absoluto en Bachillerato Internacional

Los alumnos del programa IB han obtenido una media de 35 puntos, lo que equivale a un 8,7 en la escala española. Este rendimiento sitúa a Lledó como el mejor colegio del territorio valenciano en Bachillerato Internacional, además de posicionarlo entre los centros de referencia a nivel nacional y europeo.

Alumnos del Lledó en un laboratorio.

Alumnos del Lledó en un laboratorio. / Mediterráneo

La suma de ambos resultados —Selectividad e IB— confirma la fortaleza del proyecto académico del centro, capaz de ofrecer dos itinerarios de alto rendimiento y de situar a sus estudiantes en las mejores condiciones para acceder a la universidad y afrontar con éxito los retos futuros.

Estos logros consolidan a Agora Lledó International School como un referente educativo en la región y un motivo de orgullo para la provincia de Castellón, llevando el nombre de la ciudad a los primeros puestos autonómicos y nacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
  2. La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
  3. Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia
  4. Castellón sufre la ola de calor extremo: estos son los municipios que superan los 40 grados
  5. Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados
  6. Este es el dinero que debe tu ayuntamiento a los bancos: datos actualizados
  7. Desde dentro de los 'pikes' en Castellón: 'Venimos con la idea de que algo puede pasar
  8. El Consell premiará la excelencia el próximo curso: matrícula gratuita para quienes aprueben todas las asignaturas en primero de carrera

Castellón rozará el lleno en sus cámpings con cliente nacional, astroturismo y el sello Starlight

Castellón rozará el lleno en sus cámpings con cliente nacional, astroturismo y el sello Starlight

Agora Lledó, entre los mejores colegios de la Comunitat Valenciana

Agora Lledó, entre los mejores colegios de la Comunitat Valenciana

La Generalitat critica al Gobierno por ignorar la reclamación autonómica sobre la reforma de Costas

La Generalitat critica al Gobierno por ignorar la reclamación autonómica sobre la reforma de Costas

Fepeval anuncia en Alcalà que el Congreso Nacional de Áreas Empresariales se celebrará en la Comunitat

Fepeval anuncia en Alcalà que el Congreso Nacional de Áreas Empresariales se celebrará en la Comunitat

Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas Cortefiel en el antiguo local de Bershka

Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas Cortefiel en el antiguo local de Bershka

Incendio en Peñiscola

Un quemador inteligente capaz de automatizar la elaboración de arroces gana el Premio Revoluciona 2026 de BBVA

Un quemador inteligente capaz de automatizar la elaboración de arroces gana el Premio Revoluciona 2026 de BBVA

La Cámara de Comercio de Castellón premia la excelencia internacional y el compromiso social: estas son las empresas ganadoras

Tracking Pixel Contents