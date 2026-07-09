Bomberos de Castelló y del Consorcio se coordinarán para actuar de forma conjunta en zonas limítrofes

Los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló y el Consorcio Provincial de Bomberos establecen el trabajo conjunto en zonas limítrofes con un protocolo de actuación.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, han firmado el protocolo de colaboración con el fin de atender de forma conjunta y coordinada las emergencias que se produzcan en áreas limítrofes al perímetro de sus respectivos ámbitos territoriales de intervención.

El acto, celebrado este jueves en la Casa dels Caragols, ha contado también con la asistencia del secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras; el director general de Coordinación de los SPEIS, Andrés Balfagó; el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente; y los jefes de servicio del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón y del Consorcio Provincial de Bomberos.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que “hoy nos dotamos de más seguridad jurídica para una colaboración que la ciudad siempre ha ofrecido tanto con la Diputación como con la Generalitat Valenciana. Castellón siempre ha sido una ciudad solidaria y comprometida con la seguridad, dentro y fuera de nuestro término municipal. Somos el único municipio de la provincia con un cuerpo propio de bomberos y siempre hemos acudido a la llamada cuando se nos ha necesitado, ya fuera en la DANA, en los incendios de León, estos días atrás en Soneja o en cualquier emergencia de la provincia en la que se ha requerido nuestra colaboración”.

En este sentido, Carrasco ha subrayado que “hoy, con este protocolo de actuación, damos un paso más que yo resumiría en tres palabras: lealtad, coordinación y eficiencia. Eso es precisamente lo que queremos para garantizar la seguridad de todos los castellonenses y de los vecinos de la provincia. Este protocolo permite reforzar la coordinación entre los diferentes cuerpos de bomberos y optimizar todos los recursos disponibles al servicio de la ciudadanía. Hoy gana Castellón y gana la provincia, porque poner en valor a nuestros bomberos es también garantizar más seguridad para nuestros vecinos y vecinas”.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha indicado que “con este convenio consolidamos una colaboración que ya era excelente para hacerla todavía más eficaz, y ponemos en valor todos nuestros recursos materiales y humanos que coordinamos de manera conjunta para prestar el mejor servicio a la ciudadanía”.

La dirigente provincial ha incidido en que “nuestro deber es garantizar que, ante cualquier emergencia, la respuesta sea rápida, coordinada y eficaz. Y, con este acuerdo, reforzamos nuestra capacidad de respuesta para proteger a quienes viven en las zonas limítrofes”.

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que “las personas no entienden de líneas administrativas; quieren que se preste el mejor servicio ante un accidente, que se actúe lo más rápidamente posible y que se les dé asistencia. Y aquí, en este protocolo, se determina qué distancias hay, quién puede actuar con mayor rapidez y quién puede prestar esa asistencia”.

“Por lo tanto, todos los ciudadanos de la provincia de Castellón y de la ciudad de Castellón ganan con este protocolo en mayor seguridad. También es un protocolo que da cobertura a la actuación que realiza cualquier cuerpo de bomberos”, ha añadido el conseller.

Objetivos del protocolo

El objetivo principal de este protocolo es la optimización de las actuaciones operativas de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en áreas limítrofes al perímetro de sus respectivos ámbitos territoriales de intervención.

Un documento que determina las áreas limítrofes de intervención de cada SPEIS, así como tipos de servicios de actuación conjunta y fija también protocolo de notificación de los incidentes que requieren la movilización de efectivos. Igualmente, establece los protocolos de coordinación en actuaciones conjuntas.

Las áreas limítrofes de actuación para el SPEIS provincial de Castellón y el SPEIS municipal de Castellón son Castelló de la Plana, l’Alcora, Almassora, Benicàssim, Borriol, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Vall d’Alba y Vilafamés.

En relación a la tipología de servicios, están dentro del ámbito de actuación conjunta del presente protocolo de actuación conjunta los incendios, los salvamentos y servicios auxiliares entre los que se incluyen accidentes de tráfico, rescates y salvamentos de víctimas, así como todo tipo de intervenciones relacionadas con episodios de lluvias intensas, fugas de gas o en la red de suministro de agua potable y, por último, todas aquellas emergencias que activen un plan de protección civil.

La colaboración entre ambos SPEIS estará coordinada por el 112 de la Generalitat Valenciana y se activará automáticamente cuando se detecte una emergencia en cualquiera de las áreas establecidas. Las unidades movilizadas compartirán información en tiempo real y bajo protocolos de mando unificados.

Asimismo, el acuerdo incorpora también el desarrollo de acciones de formación conjunta y protocolos coordinados, así como reuniones de evaluación tras las intervenciones más importantes y la posibilidad de actuar fuera de las zonas limítrofes si la situación lo requiere.