CaixaBank galardona a Myriam Gimeno, consejera delegada de Nealis, con el Premio Empresaria en la Comunitat Valenciana

CaixaBank ha galardonado a Myriam Gimeno, CEO del grupo empresarial Nealis, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’ en la Comunitat Valenciana. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Myriam Gimeno entre las candidaturas presentadas en la Comunitat Valenciana por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Grupo Gimeno a Nealis.

Myriam Gimeno forma parte de la tercera generación de la familia empresaria al frente de Nealis, un holding con más de 150 años de historia, que impulsa soluciones y servicios esenciales para acompañar la transformación de ciudades. El grupo integra un ecosistema de empresas que desarrollan su actividad en sectores vitales como el agua y medio ambiente, instalaciones y servicios, infraestructuras y hospitality con la tecnología y la innovación como palancas transversales. En la última década ha consolidado una etapa muy expansión y crecimiento, triplicando su tamaño y conformando en la actualidad un equipo de más de 7000 personas y una facturación de 700 millones de euros, triplicando su tamaño en ese periodo.

Un papel clave en la trayectoria de la empresa

A lo largo de su carrera ha desempeñado un papel clave en la transformación y profesionalización del grupo empresarial. Liderando una nueva etapa marcada por el impulso del modelo corporativo con la constitución del holding, la reestructuración de las áreas de negocio y el impulso del Plan estratégico a 2030 que buscar la escalabilidad, internacionalización y la transformación de marca de Grupo Gimeno en Nealis, consolidando su crecimiento y posicionamiento.

Tras esta fase regional, Myriam Gimeno pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además, Myriam Gimeno optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Consentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo, fundadora de HC Clover; Judith Viader, CEO de Frit Ravich, y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, entre otras.

La ganadora, con representantes de Caixabank. / Mediterráneo

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación de Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, quién ha destacado que: “historias como la de Myriam Gimeno demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones”. En este sentido, la directora territorial de la entidad financiera destaca que “desde CaixaBank queremos acompañar a empresarias que, como Myriam, impulsan proyectos sólidos, con arraigo en el territorio y capacidad para abrir camino”.

‘CaixaBank Premio Empresaria’ celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España. El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

A través de esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con la promoción del talento femenino y con el reconocimiento de trayectorias empresariales que destacan por su contribución al tejido económico y social.

El jurado del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ valora factores como la solidez y crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como la trayectoria y el liderazgo de las candidatas.

Compromiso con la excelencia empresarial

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las empresarias en el peso de la economía y promueve estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave.

Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI... Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino. Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma); innovación y educación (Premios WONNOW a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM); deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto); entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap); y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

Gracias a este compromiso, la entidad ha logrado el galardón como “Mejor Banco en Diversidad en Inclusión en Europa” de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente.