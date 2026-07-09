Castellón rozará el lleno en sus cámpings con cliente nacional, astroturismo y el sello Starlight

Las perspectivas turísticas de Castellón de cara a la temporada estival son altamente optimistas para los alojamientos. Eva Pastor, presidenta de la Asociación Provincial de Cámpings de Castellón, ha confirmado que el sector afronta el verano con excelentes previsiones de ocupación y ya este julio «ronda el 80-85% entre semana y el cartel de completo se colgará con seguridad los fines de semana».

Parcelas y bungalows se llenan con españoles y un mínimo extranjero, si bien se ha detectado una tendencia nueva. «Si nuestro cliente nacional solía alternar sus vacaciones aquí con otro verano en el extranjero, este 2026 nos comunican que han decidido repetir en el cámping por la incertidumbre de los vuelos internacionales y la economía doméstica», comenta.

La nueva presidenta de la Asociación Provincial de Cámpings de Castellón, Eva Pastor. / MEDITERRÁNEO

El factor de las altas temperaturas "Aquí el calor se sobrelleva mejor" La climatología es otro factor que está jugando a favor del sector de los cámpings. Eva Pastor, representante del sector en Ashotur, apunta que «las altas temperaturas registradas en los entornos urbanos empujan a los ciudadanos a buscar refugio en la naturaleza. Las olas de calor favorecen notablemente la afluencia a los cámpings, donde por clima e infraestructuras -ej. piscinas- se sobrelleva mejor».

Frente al incremento generalizado de costes, los cámpings de Castellón han hecho un esfuerzo por contener precios, salvo las fechas vinculadas al eclipse solar total del 12 de agosto, que ha despertado una expectación inusitada. Las actividades promocionales son comunes en muchos establecimientos de cámpings de Castellón, como el Bravo Playa, de la Ribera de Cabanes.

Fer Fenollosa, del resort del camping Bravo Playa, de la Ribera Cabanes, donde han lanzado un calendario tematizado y gafas seguras para ver el eclipse. / Mediterráneo

La responsable de Turismo y Responsabilidad Social Corporativa del Cámping Ribamar de Alcossebre, Dragana Lukic, explica que justo mañana recibirán en un acto en la localidad el prestigioso distintivo oficial de la Fundación Starlight, el único otorgado en la provincia de Castellón y en la Comunitat, y uno de los 15 del país. Les acredita internacionalmente como punto de calidad para la observación astronómica, por su cielo nocturno, libre de contaminación lumínica y su firme compromiso con la conservación del entorno natural en la Serra d’Irta, con calas vírgenes.

Dragana Lukic: «El cielo en la Serra d’Irta es una maravilla para ver las estrellas"

Para acercar la astronomía a todos los públicos, tanto clientes como visitantes externos, tal y como resalta Lukic, el Ribamar -además el único de Europa con el sello Autismfriendly- ha desarrollado una programación específica con observaciones guiadas por expertos, talleres divulgativos y experiencias: primero, este fin de semana, del 10 al 12 de julio, con propuestas como astropoesía o planetario móvil; que se repetirán en agosto, los días 6, 7 y 15, además del programa especial del 12 (eclipse solar total). «El cielo en la Serra d’Irta es una maravilla para ver las estrellas. El eclipse es un reclamo potente y la obtención del sello Campamento Starlight nos posiciona dentro de una red internacional de destinos comprometidos con la divulgación astronómica y el turismo de estrellas», afirma.

Programa de astroturismo para julio y agosto en el cámping Ribamar 10 Julio 19h Acto institucional Cesal de Alcossebre 19.30h Astropoesía Cesal de Alcossebre 22.30h Observación nocturna Camping Ribamar 11 Julio 16h Planetario Móvil (5 pases de 30 min con aforo limitado a 30 adultos o 40 niños por sesión con acceso por orden de llegada) en el Espai d'Oci de Alcossebre 20.45h Marcha Nocturna 5k De Alcossebre al Camping Ribamar 22.30h Observación Nocturna Camping Ribamar 12 Julio Observación Solar Camping Ribamar 6 de Agosto 19.30h Astropoesía (pdte confirmar ubicación) 22.30h Observación nocturna (pdte confirmar ubicación) 7 de Agosto 16h Planetario Móvil (5 pases de 30 min con aforo limitado a 30 adultos o 40 niños por sesión con acceso por orden de llegada) Espai d'Oci de Alcossebre 20.45h Marcha Nocturna 5k De Alcossebre al Camping Ribamar 22.30h Observación Nocturna Camping Ribamar 15 de Agosto Observación Solar Camping Ribamar

Con la huelga de profesores funcionaron como 'escoletas'

Junio ya ha dejado un balance positivo e inesperado, según resaltó Pastor, «con el adelanto de la llegada de familias por la huelga de profesores; y la decisión de adaptar servicios funcionado casi como escoletas estivales». El sector viene ya de una primera mitad del año de crecimiento. De enero a mayo los cámpings castellonenses se mantuvieron como el principal segmento extrahotelero de la provincia acumulando 827.069 pernoctaciones, un 1,9% más respecto al mismo periodo del año 2025. Este aumento sostenido se apoyó fundamentalmente en el mercado doméstico, del territorio nacional, el cual compensó con creces la ligera moderación que ha experimentado el visitante extranjero.