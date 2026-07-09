Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín

El tercer encierro de las fiestas de San Fermín 2026, protagonizado por toros de la ganadería Victoriano del Río, ha estado caracterizado por su gran velocidad y por ser muy accidentado, dejando un balance de 13 corredores trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), uno de ellos herido por asta de toro. Se trata de un varón de 29 años de Navarra que ha sufrido una cornada en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica.

Entre los 13 atendidos figura un hombre de 34 años, vecino de Castelló de la Plana, con un traumatismo leve en el tramo de Telefónica Sur. Otro joven de 27 años y vecino de Almassora, ha sufrido un traumatismo en el hombro izquierdo leve en Espoz y Mina.

También han sido atendidos un joven de 18 años de Villava, que ha sufrido una luxación en el hombro derecho leve en Estafeta, y otro de 25 años, vecino de Zizur Mayor, afectado por un traumatismo en extremidad superior derecha y pronóstico reservado en la zona del callejón.

Además, un varón de 43 años y vecino de Navarra ha sido trasladado tras sufrir un traumatismo en la rodilla derecha de carácter leve en Mercaderes, mientras un navarro de 29 años ha sufrido un trauma abdominal leve en Mercaderes con Estafeta.

Entre el resto de trasladados, un navarro de 42 años ha sido atendido por una luxación en el hombro izquierdo de carácter leve en la Bajada de Javier; un varón de 31 años y vecino de Burlada ha sido atendido por una contusión facial y en la rodilla izquierda, también leve, en Mercaderes; otro de 33 años y vecino de Sevilla ha sufrido un traumatismo por distensión en el tobillo derecho, igualmente leve, en Espoz y Mina, y un joven de 23 años y vecino de Navarra ha sido atendido por un traumatismo craneoencefálico en la plaza de Toros.

Finalmente, un varón de 68 años y vecino de Villava ha sufrido una fractura en una extremidad inferior y pronóstico reservado en Telefónica Sur, mientras otro de 28 años y vecino de Zizur Mayor, ha sido atendido por una posible luxación de hombro, también con pronóstico reservado, en el tramo de Mercaderes.

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El resto de corredores hospitalizados en los anteriores encierros de las fiestas de San Fermín ya han sido dados de alta.