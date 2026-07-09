Desplome de las temperaturas en Castellón: Aemet prevé un descenso de las máximas de hasta cinco grados

Castellón ha sufrido esta semana los embates de una ola de calor que ha elevado los termómetros por encima de los 40 grados en bastantes municipios de la provincia. A eso se han unido las noches tropicales, que han tenido en vela a muchos castellonenses.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ofrece, sin embargo, algo de consuelo, puesto que prevé un importante descenso de los registros máximos a lo largo de todo el territorio.

Previsión para el viernes

Así, cara al viernes las temperaturas máximas se situarán entre los 33 y los 34 grados en zonas de prelitoral. En la costa el termómetro será incluso más benévolo, con registros entre los 29 y los 32, como muestra esta imagen de la previsión a las 15.00 horas.

Temperaturas máximas en Castellón el viernes a las 15.00 horas. / Aemet

Muy lejos, pues, de los 39 grados que Aemet contempla para Atzeneta a las 14.00 horas de hoy o de los 38 de Onda, Segorbe y l'Alcora.

Previsión fin de semana

La buena noticia es que estos registros más benévolos se mantendrán durante el fin de semana, con máximas que por ejemplo no llegarán a los 30 grados en el entorno del Penyagolosa.

En lo que se refiere a la previsión para hoy en la Comunitat, las altas temperaturas acompañarán a los valencianos, puesto que el sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante alcanzarán los 41-42ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: