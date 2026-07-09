La Diputación de Castellón triplica las ayudas para derribos en edificios municipales

La Diputación ha triplicado la línea de ayudas para actuaciones de derribos en edificios de titularidad municipal hasta alcanzar 300.000 euros y poder dar cobertura a más solicitantes. La Junta de Gobierno celebrada esta semana ha acordado impulsar una nueva convocatoria y dejar sin efecto la actual para poder aumentar más actuaciones de derribos en municipios de menos de 20.000 habitantes al pasar de 100.000 a 300.000 euros el presupuesto de la línea de subvención.

“Triplicamos la convocatoria para esta línea de ayudas con la que mejoramos la seguridad, contribuimos a la mejora de los espacios y los servicios para la ciudadanía”, ha expresado el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado.

El vicepresidente provincial ha explicado que “gracias a que el Gobierno de España haya reculado y podemos hacer uso de los remanentes, hemos estimado oportuno anular la convocatoria para, así, poder suplementar la partida y poder destinar más ayuda para actuar en el derribo de más edificios que puedan suponer un peligro para los viandantes”.

Inmuebles declarados en situación de ruina

Cabe destacar que algunos de los inmuebles a derribar se encuentran declarados en situación de ruina o cuentan con un informe técnico municipal de inspección que corrobora la situación de gravedad actual de los edificios que se pretenden derribar, “por eso se ha considerado necesario volver a convocar la subvención”, ha subrayado Héctor Folgado, quien ha añadido además que, “a los seis beneficiarios de la actual convocatoria tienen asegurada la adjudicación”.

El responsable del área de Infraestructura ha destacado la buena acogida que tiene esta línea de subvenciones y en los dos últimos años, diferentes ayuntamientos de la provincia han llevado a cabo el derribo de edificios gracias a estas ayudas, “demostrando la efectividad de la convocatoria para mejorar la seguridad y el entorno urbano”.

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Indicar que son objeto de ayuda los gastos de carácter de inversión, entre los que se incluyen los gastos en obras de ejecución del derribo y retirada de escombros, incluyendo en todo caso presupuesto de ejecución por contrata, honorarios de redacción de proyecto y honorarios de dirección. Y a la hora de la adjudicación, se premiará la antigüedad de la edificación y el grado de deterioro del inmueble, seguido del posterior destino del suelo y la población total del municipio. Con ello, “buscamos priorizar aquellos proyectos que generen un mayor beneficio a la población, asegurando que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que las actuaciones contribuyan a revitalizar nuestros municipios, especialmente los más pequeños”, ha añadido Héctor Folgado.