Educación limita el uso de dispositivos digitales individuales en Primaria durante el curso 2026-2027

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha presentado este jueves en la mesa sectorial de educación las instrucciones de organización y funcionamiento que regirán los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana durante el curso 2026-2027.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha trasladado a las organizaciones sindicales las principales novedades de un documento que actualiza el marco organizativo de los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de acuerdo con la normativa vigente y las últimas modificaciones curriculares.

Las instrucciones mantienen como prioridades la reducción de las cargas administrativas, el refuerzo de la autonomía de los centros, la mejora de la planificación pedagógica y el impulso de una educación basada en la inclusión, la convivencia, el bienestar emocional y la innovación.

Entre las novedades, el texto incorpora las adaptaciones derivadas de los cambios curriculares recientes en Educación Primaria y Bachillerato. Además, los centros deberán aplicar medidas actualizadas sobre el uso de dispositivos móviles. En Primaria, los dispositivos digitales individuales no podrán sustituir al libro de texto ni a los materiales impresos, y su implantación quedará limitada a los centros que ya los utilizaban antes del curso 2025-2026.

El Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado para el próximo curso incluirá como líneas prioritarias el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la inteligencia artificial, además de la formación en convivencia y bienestar emocional.

Cada trámite que eliminamos es más tiempo que los equipos directivos y los docentes pueden dedicar a la educación Daniel McEvoy

Durante la reunión, McEvoy ha defendido que estas instrucciones ofrecen a los centros “un marco organizativo actualizado, estable y coherente con la normativa vigente”, con el objetivo de facilitar el trabajo diario y permitir que el profesorado centre sus esfuerzos en mejorar el aprendizaje del alumnado.

El secretario autonómico también ha subrayado que la Conselleria seguirá avanzando en la simplificación administrativa, al considerar que “cada trámite que eliminamos es más tiempo que los equipos directivos y los docentes pueden dedicar a la educación”.

Asimismo, ha destacado la voluntad de impulsar centros con más autonomía para organizar su proyecto educativo, responder a las necesidades del alumnado y favorecer una educación “de calidad, inclusiva, innovadora y basada en la convivencia”.