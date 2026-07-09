¿Has podido dormir esta noche? Castellón despide la tercera ola de calor con mínimas que rozan los 28 grados

Dormir ha sido casi imposible esta madrugada en muchos puntos de Castellón. La ola de calor no solo aprieta durante el día, también se queda instalada por la noche y convierte el descanso en una misión complicada. La provincia ha registrado mínimas muy elevadas, con valores que en algunos municipios no han bajado de los 26 grados y que han rozado incluso los 28 grados en Atzeneta del Maestrat.

El registro más alto de la madrugada, según la recopilación realizada por Avamet, se ha dado en Atzeneta del Maestrat, en la estación de Venta de l’Aire Cegesem, con 27,9 grados. Le siguen la Serra d’en Galceran, con 27,2 grados, y Benicàssim, en el Cim del Bartolo, con 26,8. También han tenido una noche especialmente cálida Llucena, con 26,6 grados, y la estación de Venta Talladures, en el mismo municipio, con 26,5.

Ranking de las mínimas más altas en Castellón

Atzeneta del Maestrat, Venta de l’Aire Cegesem 27,9 ºC la Serra d’en Galceran: 27,2 ºC Benicàssim, Cim del Bartolo: 26,8 ºC Llucena: 26,6 ºC Llucena, Venta Talladures: 26,5 ºC Rossell, la Vila: 26,4 ºC Rossell, Bel: 26,4 ºC Benafigos: 26,2 ºC Xodos: 26,2 ºC la Serratella, Ajuntament: 26,1 ºC

El listado de las mínimas más altas lo completan Rossell, con 26,4 grados tanto en la Vila como en Bel; Benafigos y Xodos, con 26,2; y la Serratella, con 26,1 grados en la estación del Ayuntamiento. Son valores propios de noches tórridas, en las que el termómetro se mantiene por encima de los 25 grados y el cuerpo apenas consigue recuperarse del calor acumulado durante el día.

La situación es especialmente incómoda porque llega después de varias jornadas con máximas cercanas o superiores a los 40 grados en el interior y el prelitoral de Castellón. Cuando la temperatura nocturna no baja lo suficiente, aumenta la sensación de agotamiento y se dispara el riesgo para las personas más vulnerables: mayores, bebés, enfermos crónicos, embarazadas y trabajadores expuestos al calor.

Para este jueves, la Conselleria de Sanitat ha decretado el riesgo medio/naranja por calor en siete comarcas de Cartellón y otras cinco de Alicante, después de varios días consecutivos en los que buena parte del territorio de la Comunitat Valenciana, hasta 25 comarcas incluidas algunas de la provincia de Valencia, han estado en riesgo alto/rojo. En Castellón, la situación afecta a las comarcas del Alto Mijares; Alto Palancia, la Plana Baixa; els Ports; l'Alcalatén; Alt y Baix Maestrat.

La previsión de Aemet apunta a que el calor seguirá siendo el protagonista en los próximos días. Aunque puede llegar una ligera tregua hacia el final de la semana, los modelos anuncian un nuevo repunte térmico a partir del domingo o el lunes, con otro pico de calor previsto entre el martes y el miércoles.