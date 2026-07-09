Locura en Castellón por comprar ventiladores o aparatos de aire acondicionado: "Vendemos 200 cada día"

A las 10.00 horas, en el salón de la casa de Pepe y Lidón en Castelló el termómetro ya marca los 31 grados. «Está orientada al este y durante la primera mitad del día el sol nos da directo. Es un infierno. Más que en un piso, con la ola de calor de estos días, tenemos la sensación de vivir en un horno», cuenta esta pareja a la que conciliar el sueño también le resulta muy complicado. Su vivienda, como la de miles de familias de la provincia, no cuenta con aire acondicionado y ahora, y tras dos episodios de fuertes temperaturas y un tercero a la vuelta de la esquina, han decidido buscar una solución en forma de ventilador o aparatos de aire acondicionado. El problema es que los instaladores no dan abasto y en la mayoría de las tiendas de la provincia muchos productos empiezas a escasear. «Es una locura», coinciden en los establecimientos consultados.

Carlos Font, gerente de Font Climatización, asegura que no recuerda una época con tantas ventas. «En los últimos diez o quince días hemos vendido todo lo que teníamos previsto para el mes de julio. ¡Una barbaridad!», describe.

Los clientes demandan principalmente aparatos portátiles de aire acondicionado, que funcionan muy bien y consumen poca electricidad, y ventiladores de techo. «Se trata de productos muy fáciles de instalar, que no requieren de un profesional», apunta Font.

Una mujer mira varios modelos de aparatos de aire acondicionado en el establecimiento Font Climatización de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además de familias que adquieren este tipo de dispositivos para sortear las altas temperaturas, en este establecimiento de Castellón también han constatado un importante incremento de la demanda por parte de las empresas. «Quien compra lo hace sobre todo para su vivienda habitual y para oficinas», añade.

En Kasmani tampoco dan abasto. «Todos los años, cuando llegan los primeros calores los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores se colocan en el top ventas, pero lo de estos días hace mucho tiempo que no pasaba. El 1 de julio a había modelos de muchos productos que estaban agotados», cuenta Lupe Herrera, gerente de este establecimiento ubicado en la Ciudad del Transporte de la capital de la Plana.

Los aparatos de aire acondicionado portátil (conocidos popularmente como pingüinos) están entre las soluciones más demandadas en Kasmani, aunque la palma se la llevan los ventiladores de techo. «Vendemos 200 unidades diarias. Es cierto que tenemos una promoción muy buena, con un precio de 35 euros por unidad, lo que unido al intenso calor de estos días y al poco consumo de electricidad explican el auge», señala.

Otro de los productos estrella para combatir las altas temperaturas son los aparatos de aire acondicionado split. «Son una inversión y necesitan de un profesional para que los instale. Nosotros estamos dando cita a ocho días vista y a medida que pase el verano los plazos se alargarán», explica la gerente de Kasmani que apunta que los más previsores compraron este sistema de climatización en mayo.