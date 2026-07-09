¿Dónde se cortará la luz este viernes 10 de junio en Castellón? Encuentra aquí las localidades afectadas
Los trabajos de mantenimiento continúan en la provincia, y aquí te traemos dónde esperar cortes de luz el viernes
Las labores de mantenimiento previstas por Iberdrola obligarán a suspender temporalmente el suministro eléctrico este viernes 10 de julio en varios municipios de la provincia de Castellón.
Las actuaciones se concentrarán en Alcossebre, Benicàssim y el Grao de Castelló, donde se verán afectadas diversas calles y viviendas durante la jornada.
Alcossebre (Alcalà de Xivert)
Los vecinos de Alcossebre volverán a verse afectados por un corte programado del suministro eléctrico durante la tarde del viernes.
La actuación se centrará en la zona de Galarsa y tendrá una duración de media hora.
Alcossebre (Alcalà de Xivert)
Horario: 18:00 - 18:30 horas.
Calles afectadas:
- Cn Galarsa: 15, 31, 36, 40
- Tr Cap I Corp XX: 41
Benicàssim
En Benicàssim, Iberdrola ha previsto una actuación de mantenimiento que obligará a interrumpir temporalmente el suministro durante tres horas.
El corte afectará a varias calles del municipio, principalmente en el entorno de la Gran Avinguda Jaume I y la zona de Mas Castell.
Benicàssim
Horario: 08:30 - 11:30 horas.
Calles afectadas:
- Av Gran Avinguda Jaume I: 144, 146, 148, 150, 152
- Cl Gladiolo: 10, 12, 14, 16
- Cl Jose Garcia: 4, 6, 8, 10, 12
- Cl Magnolio: 5, 6
- Cl Mas Castell: 5 PR, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18
Castelló de la Plana
La capital de la Plana también registrará un corte programado durante la mañana del viernes debido a los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
La interrupción afectará a una zona del entorno de la Ciudad del Transporte.
Castelló de la Plana
Horario: 08:00 - 09:30 horas
Calles afectadas:
- Av Lairon: 59 A
- Cl Cuadra Layron (Ciudad Del Transporte): 57, 59 A, 64
Grao de Castelló
El Grao de Castelló cerrará la semana con una actuación de mantenimiento prevista para el mediodía.
El corte afectará a dos de las principales vías de la zona y se prolongará durante una hora y media.
Grao de Castelló
Horario: 11:00 - 12:30 horas
Calles afectadas:
- Cl Del Mestral: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
- Cl Marco Polo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Masia Dels Frares (Benicàssim)
La zona de Masia dels Frares también se verá afectada por los trabajos programados.
El suministro permanecerá interrumpido durante la mañana en la calle Mas Castell.
Masia Dels Frares
Horario: 08:30 - 11:30 horas
Calle afectada:
- Cl Mas Castell: 11
Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.
También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.
Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia
- Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
- Pasión por San Fermín desde Castellón: 'Nadie debería perderse esta fiesta una vez en la vida
- Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín
- El pueblo de Castellón que supera los 40 grados y los rincones de la provincia que aún duermen a 15 en plena ola de calor
- Castellón sufre la ola de calor extremo: estos son los municipios que superan los 40 grados
- Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados