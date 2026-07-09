¿Dónde se cortará la luz este viernes 10 de junio en Castellón? Encuentra aquí las localidades afectadas

Las labores de mantenimiento previstas por Iberdrola obligarán a suspender temporalmente el suministro eléctrico este viernes 10 de julio en varios municipios de la provincia de Castellón.

Las actuaciones se concentrarán en Alcossebre, Benicàssim y el Grao de Castelló, donde se verán afectadas diversas calles y viviendas durante la jornada.

Alcossebre (Alcalà de Xivert)

Los vecinos de Alcossebre volverán a verse afectados por un corte programado del suministro eléctrico durante la tarde del viernes.

La actuación se centrará en la zona de Galarsa y tendrá una duración de media hora.

Alcossebre (Alcalà de Xivert) Horario: 18:00 - 18:30 horas. Calles afectadas: Cn Galarsa: 15, 31, 36, 40

Tr Cap I Corp XX: 41

Benicàssim

En Benicàssim, Iberdrola ha previsto una actuación de mantenimiento que obligará a interrumpir temporalmente el suministro durante tres horas.

El corte afectará a varias calles del municipio, principalmente en el entorno de la Gran Avinguda Jaume I y la zona de Mas Castell.

Benicàssim Horario: 08:30 - 11:30 horas. Calles afectadas: Av Gran Avinguda Jaume I: 144, 146, 148, 150, 152

Cl Gladiolo: 10, 12, 14, 16

Cl Jose Garcia: 4, 6, 8, 10, 12

Cl Magnolio: 5, 6

Cl Mas Castell: 5 PR, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18

Castelló de la Plana

La capital de la Plana también registrará un corte programado durante la mañana del viernes debido a los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La interrupción afectará a una zona del entorno de la Ciudad del Transporte.

Castelló de la Plana Horario: 08:00 - 09:30 horas Calles afectadas: Av Lairon: 59 A

Cl Cuadra Layron (Ciudad Del Transporte): 57, 59 A, 64

Grao de Castelló

El Grao de Castelló cerrará la semana con una actuación de mantenimiento prevista para el mediodía.

El corte afectará a dos de las principales vías de la zona y se prolongará durante una hora y media.

Grao de Castelló Horario: 11:00 - 12:30 horas Calles afectadas: Cl Del Mestral: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Cl Marco Polo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Masia Dels Frares (Benicàssim)

La zona de Masia dels Frares también se verá afectada por los trabajos programados.

El suministro permanecerá interrumpido durante la mañana en la calle Mas Castell.

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Masia Dels Frares Horario: 08:30 - 11:30 horas Calle afectada: Cl Mas Castell: 11

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.