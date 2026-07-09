La ola de calor afloja en Castellón tras cuatro días al límite... aunque el alivio durará poco

Castellón empieza a salir del horno, pero no conviene guardar el abanico. La ola de calor que desde el pasado lunes ha golpeado a la Comunitat Valenciana afronta este jueves su cuarta jornada con temperaturas aún muy elevadas en la provincia, aunque ya lejos de los registros más extremos de los últimos días. Aemet da por finalizado el episodio este viernes, cuando se espera un descenso generalizado de los termómetros, más acusado en el interior que en el litoral.

El calor, no obstante, ha vuelto a apretar este jueves en varios puntos de Castellón. La máxima provincial se ha registrado en Sorita, con 39,6 grados, seguida de Atzeneta del Maestrat, les Useres y Cirat, todas con 38,3 grados. También han superado los 38 grados Sant Jordi, con 38,1, mientras que Onda ha marcado 37,6, Segorbe 37,5, Sant Mateu 37,2, y Forcall y les Coves de Vinromà 37,1.

Son valores todavía muy altos, pero muestran una cierta rebaja respecto a las jornadas más duras de esta semana, cuando algunos municipios del interior y del prelitoral superaron los 40 grados. La provincia encadena así cuatro días de estrés térmico, con máximas extremas, noches difíciles en muchas zonas y avisos sanitarios activos por el impacto del calor sobre la salud. De hecho, la Guardia Civil de Alcalá de Xivert ha auxiliado a un hombre de 76 años, vecino de Peñíscola, que presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor mientras realizaba una ruta en bicicleta por caminos rurales del término municipal de Santa Magdalena de Pulpis.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico. / Andrés Gutiérrez

El jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha señalado a la agencia Efe que este viernes “ya no hay condiciones de ola de calor”. Las temperaturas bajarán de forma generalizada y el descenso se notará especialmente durante el fin de semana en las zonas del interior. En el litoral, la caída será menos intensa, por lo que el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

Aemet prevé para este viernes una máxima de 33 grados en Castellón, con cielo poco nuboso, intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde en el interior de la mitad norte. El viento será flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde e intervalos moderados en el interior norte de la provincia.

Nuevo pico a partir del próximo martes

La mejora, sin embargo, no significa fresco. Aemet advierte de que seguirá haciendo más calor del habitual para estas fechas, aunque sin los picos extremos que han marcado esta segunda ola del verano en la Comunitat Valenciana, donde se han llegado a superar los 45 grados y el litoral sur de Valencia ha permanecido dos días bajo aviso rojo.

La tregua será además limitada. Las previsiones apuntan a que, tras el descenso del viernes y el fin de semana, el calor podría volver a intensificarse a partir del domingo o el lunes por la llegada de una nueva masa de aire cálido africano a la mitad este peninsular. El nuevo pico térmico podría producirse entre el martes y el miércoles de la próxima semana.