Órbita se consolida entre las mejores aceleradoras de España en el ranking Funcas 2026

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) vuelve a situarse entre las entidades de referencia del ecosistema emprendedor español tras los resultados del informe Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España. Ranking 2026, elaborado por Funcas, un centro de análisis de referencia dedicado a la investigación y a la divulgación económica y social. La aceleradora Órbita, impulsada por el CEEI Castellón y la Diputación Provincial, ha logrado la cuarta posición nacional en la categoría de aceleradoras medianas, mientras que el vivero del CEEI asciende hasta la sexta posición de España entre los viveros de tamaño medio.

Además, el estudio vuelve a situar a ambas iniciativas entre las más destacadas de la Comunitat Valenciana. El vivero del CEEI Castellón ocupa la segunda posición autonómica, mientras que el programa Órbita figura como la segunda aceleradora de la Comunitat Valenciana, consolidando el liderazgo de Castellón dentro del ecosistema regional de innovación y emprendimiento.

Estos resultados confirman la trayectoria ascendente del CEEI Castellón como uno de los principales agentes de apoyo al emprendimiento innovador en España y reconocen un modelo basado en el acompañamiento especializado, la conexión con inversores y empresas tractoras, así como la generación de oportunidades de crecimiento para startups de alto potencial.

El director del CEEI Castellón, Justo Vellón, ha destacado que "este reconocimiento de Funcas demuestra la solidez del trabajo que desarrollamos desde hace años para acompañar a las empresas innovadoras en todas las etapas de su crecimiento. Estar entre las mejores aceleradoras y viveros de España confirma que Castellón cuenta con un ecosistema emprendedor cada vez más competitivo y con capacidad para atraer y retener talento empresarial".

Asimismo, Vellón ha subrayado que "Órbita se ha convertido en un programa de referencia porque combina una metodología exigente, una mentorización personalizada y de alto nivel, acceso a inversión y una estrecha colaboración con el tejido empresarial”. “Nuestro objetivo sigue siendo que las startups encuentren aquí las herramientas necesarias para crecer, generar empleo y competir en mercados nacionales e internacionales", ha señalado.

80 startups y 63 millones de inversión

Desde su creación, Órbita ha acelerado ya 80 startups de sectores estratégicos como deeptech, inteligencia artificial, biotech, fintech, aeroespacial o edtech. Entre las empresas que han pasado por el programa figuran firmas como Internxt, Arkadia Space, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders, que han consolidado su crecimiento tras participar en la aceleradora.

Los resultados del programa avalan su impacto sobre el tejido empresarial. Las startups participantes en las ocho ediciones ya completadas han captado más de 63 millones de euros de inversión, han generado una facturación acumulada superior a 171 millones de euros, mantienen una tasa de supervivencia del 80 por ciento y han contribuido a crear cerca de 800 puestos de trabajo.

Esta evolución ha permitido que Órbita no solo se mantenga entre las aceleradoras mejor valoradas del país, sino que también haya situado al CEEI Castellón entre los principales hubs de emprendimiento de Europa en el prestigioso ranking de Financial Times y haya sido finalista como mejor iniciativa de aceleración en los Disruptores Innovation Awards 2025.

En paralelo, el vivero del CEEI Castellón continúa reforzando su papel como puerta de entrada para nuevos proyectos empresariales. Su sexta posición en el ranking nacional de viveros medianos y su segunda plaza en la Comunitat Valenciana reflejan la calidad de los servicios de incubación, asesoramiento y acompañamiento que ofrece a emprendedores y empresas innovadoras durante sus primeras etapas de desarrollo.