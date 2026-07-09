La patronal cerámica pone el foco en el nuevo marco de emisiones y alerta del impacto de la energía en la competitividad

Aviso a navegantes. La industria cerámica de Castellón necesita ganar competitividad para afrontar una etapa marcada por la presión regulatoria, los costes energéticos, la descarbonización y la competencia internacional. Ese ha sido el mensaje de fondo de la Asamblea General Ordinaria que la patronal Ascer ha celebrado este jueves en Castelló y en la que también se ha aprobado la memoria de actividades de 2025, las cuentas anuales y la ejecución presupuestaria. La Asamblea ha situado entre sus prioridades la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), que puede suponer un impacto económico de entre 109 y 163 millones de euros anuales para el sector español.

El presidente de Ascer, Ismael García, ha clausurado la asamblea con una advertencia de continuidad en la defensa del sector. La patronal, ha señalado, ha consolidado su papel como “interlocutor de referencia” ante las administraciones, pero considera que el momento exige “perseverancia, constancia y determinación”. “No vamos a bajar la guardia”, ha subrayado.

La memoria aprobada refleja el peso de la asociación dentro del clúster cerámico. Ascer cerró 2025 con 158 empresas asociadas, de las que 95 son asociadas de pleno derecho, 51 entidades adheridas y 12 asociados afines. En conjunto, representan alrededor del 96% de la producción sectorial nacional, según el documento.

Uno de los grandes frentes de trabajo ha sido la interlocución institucional. La memoria recoge que la patronal intensificó en 2025 los contactos con administraciones autonómicas, nacionales y europeas, especialmente tras conocerse la propuesta de revisión de los valores de referencia del ETS y de la cogeneración, dos cuestiones con fuerte impacto para el sector. La asociación también mantuvo un convenio nominativo con la Conselleria de Hacienda por 1 millón de euros para líneas estratégicas de competitividad, formación, estudios e informes.

El ETS aparece como una de las principales amenazas económicas. Según la memoria, la primera propuesta de actualización de los valores de referencia para la asignación gratuita del periodo 2026-2030 plantea exigencias muy elevadas para sectores sin alternativas tecnológicas de descarbonización profunda, como el cerámico. La asociación de fabricantes estima que, si se aplicara en los términos actuales, el impacto económico para la industria española de baldosas cerámicas llegaría hasta los 160 millones de euros anuales durante el quinquenio.

Costes disparados

Los datos energéticos explican buena parte de la preocupación. La factura energética del sector ascendió el año pasado a 813,9 millones de euros, un 16,8% de la facturación, con 593,5 millones correspondientes al gas y 220,4 millones a la electricidad. El consumo de gas alcanzó los 13,1 TWh, equivalente al 59% del consumo de gas industrial de la Comunitat Valenciana, mientras que el consumo eléctrico fue de 1,6 TWh. La memoria advierte además de que el coste energético por metro cuadrado se ha duplicado respecto a 2019.

El coste del CO₂ también crece. En 2025, el coste sectorial del sistema ETS fue de 56 millones de euros, un 53% más, con un precio medio de la tonelada de CO₂ de 73,95 euros. Las emisiones aumentaron un 3%, la asignación gratuita bajó un 9% y el déficit de asignación creció un 38%, según los principales datos sectoriales recogidos por la patronal.

La memoria también muestra avances en autoconsumo y renovables. El sector cuenta ya con 59 plantas solares en autoconsumo, con 140 MW de potencia instalada, y la energía fotovoltaica supone el 12% del consumo eléctrico. Además, la cogeneración aportó 42 equipos con una potencia instalada de 234 MW, aunque la patronal insiste en la necesidad de proteger este instrumento para mantener la eficiencia energética de la industria.

Interior de una empresa cerámica. / Mediterráneo

En producción, el sector alcanzó en 2025 los 423 millones de metros cuadrados, todavía lejos de los niveles previos a la crisis energética. Por tipologías, el porcelánico concentra el 73% del volumen producido, seguido del azulejo, con el 22%, y del gres, con el 5%. Por tipo de pasta, la blanca representa el 88% de la producción y la roja el 12%.

La promoción internacional fue otro de los grandes ejes del año. Bajo la marca Tile of Spain, la asociación Ascer organizó en 2025 la participación en seis ferias internacionales, cuatro misiones inversas y cinco seminarios internacionales. Las acciones de comunicación generaron 155 impactos en medios, con un valor económico estimado de 813.395 euros.

Acciones formativas

Entre las grandes citas figuran Cevisama, con 43 empresas españolas asociadas; Coverings, en Orlando, con 55 empresas; y Cersaie, en Bolonia, con 73 empresas de Tile of Spain. Estados Unidos se mantuvo como el primer mercado de la cerámica española, seguido de Francia, Reino Unido e Italia dentro de los planes de promoción destacados por la asociación.

La patronal también subraya en la memoria la actividad en formación y empleo. Durante 2025 se desarrollaron 26 acciones formativas en las que participaron 333 personas, con materias como inteligencia artificial aplicada al diseño, huella ambiental, ciberseguridad, análisis de ciclo de vida, Power BI, contratación internacional, logística, negociación de precios de exportación o herramientas financieras y fiscales.

En el ámbito laboral, la memoria recoge el proceso que culminó con el nuevo convenio colectivo de la industria de azulejos y pavimentos cerámicos para el periodo 2026-2028, con incrementos salariales del 3% en los dos primeros años y del 2% en el tercero, además de una reducción de 16 horas en la jornada anual durante la vigencia del acuerdo.