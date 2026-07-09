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Informe semestral del 2026

Más pobres y estresados en Castellón: Cáritas alerta que vivienda y empleo inestable agravan ya la salud mental

Trabajar ya no basta: la precariedad de los salarios bajos no da para vivir y desencadena situaciones difíciles crónicas que derivan en problemas psicoemocionales

La entidad castellonense continúa con la campaña de recaudación de fondos para socorrer a los damnificados por el terremoto en Venezuela y apoyar su recuperación

El número de menores de 16 años en situación de pobreza o en riesgo de ella se ha incrementado el último año.

El número de menores de 16 años en situación de pobreza o en riesgo de ella se ha incrementado el último año. / Mediterráneo

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Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Cuando trabajar no basta. El drama de la vivienda y el empleo precario están disparando la exclusión social en Castellón y convirtiéndola en crónica, desencadenando a su vez crisis en las familias que perjudican la salud mental y el impacto en los menores. Así lo alerta Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón en su balance en el ecuador de este 2026. El director de la entidad en la provincia, Francisco Mir, ha puesto de manifiesto que la "tremenda realidad de exclusión social que estamos viviendo en Castellón se agrava". Por ello, considera necesario, tras radiografiar este primer semestre, "una respuesta de toda la sociedad para hacer frente a la cronificación de la pobreza que se produce, principalmente, porque la vivienda se confirma como un muro casi insalvable y porque la inestabilidad del empleo se traduce en precariedad laboral”.

Cáritas Diocesana, un mes después de presentar su Memoria de 2025 en el marco de la Semana de la Caridad, ha constatado hoy que las conclusiones de dicho informe no solo se mantienen vigentes a fecha de hoy, sino que se agravan, ya que la pobreza se cronifica y sus manifestaciones se diversifican, con mayor incidencia en las personas en situación de exclusión social.          

Un obstáculo para la estabilidad y para un hogar digno

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la estabilidad personal y familiar de las personas vulnerables. Los datos son elocuentes: el precio del alquiler ha subido en torno a un 8% interanual, mientras que el precio de compra de vivienda lo ha hecho en un 14,6%.

Para Cáritas Diocesana, estas cifras no son meros indicadores económicos, ya que, detrás de cada dato, hay personas y familias que no pueden acceder a un hogar digno, lo que condiciona cualquier proceso de inclusión social o laboral.

No logran mantener el empleo en el tiempo

La inestabilidad en el empleo sigue siendo la otra gran fuente de vulnerabilidad. Numerosas personas, a pesar de conseguir un trabajo, no logran mantenerlo en el tiempo, especialmente en sectores de menor valor añadido, baja productividad y salarios reducidos.

Esta precariedad, unida a la dificultad de acceso a la vivienda, genera un deterioro progresivo en las condiciones psicoemocionales de las personas atendidas:

  1. Indolencia.
  2. Desmotivación.
  3. Estrés crónico.
  4. Quebranto de relaciones familiares.
  5. Abandono de obligaciones familiares, con especial repercusión en los menores.
Francisco Mir, director en la diocesis de Segorbe Castellon. CARITAS DIOCESANA

Francisco Mir, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. / Mediterráneo

Por todo ello, Mir ha vuelto a realizar un llamamiento a toda la sociedad para que entidades, empresas, colectivos particulares y administraciones públicas se sientan corresponsables en la tarea común de hacer frente a la exclusión social.

Una llamada a la generosidad para “responder a esta tremenda realidad de exclusión social que estamos viviendo”.

Ayuda sostenida a Venezuela

Por otra parte, desde Cáritas, Francisco Mir ha solicitado la solidaridad de Castellón con las personas damnificadas por el terremoto de Venezuela y defiende “apoyar desde España con la máxima eficacia las soluciones demandadas”.

En este sentido, subraya que “vamos a tener presente la llamada de Cáritas Venezuela para sostener la solidaridad durante el tiempo que sea necesario, adecuando nuestra acción a sus peticiones en las fases de recuperación posterior”.

Noticias relacionadas y más

Para ello, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha habilitado diferentes opciones para canalizar estas donaciones:

A través del Bizum06688

En el teléfono de Donaciones: 964 710 199

Y en la cuenta corriente delBanco Sabadell: ES80 0081 0165 5800 0354 2658

Toda esta información figura en la web: caritas-sc.org y, en todas estas opcionesde donación, como concepto, debe figurar Venezuela.

Campaña a favor de Venezuela.

Campaña a favor de Venezuela. / Mediterráneo

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