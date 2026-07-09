Los Premios de la Cámara coronan los proyectos que impulsan el futuro digital y turístico de Castellón

El jurado de los Premios Cámara 2025, organizados por la Cámara de Comercio de Castellón y patrocinados por el Banco Sabadell, ha otorgado los galardones en las categorías de Premio a la Innovación Digital y Premio al Turismo.

En el ámbito turístico, el jurado ha querido reconocer de forma triple el talento, la resiliencia y la historia de tres proyectos que sitúan a la provincia como un destino de primer nivel.

Premio a la Innovación en el Turismo: Restaurant Rubén Miralles

El jurado ha otorgado este galardón al chef Rubén Miralles por convertir la alta cocina en un laboratorio de innovación diario vinculado al territorio y al producto de proximidad. Con apenas unos años de trayectoria, el proyecto ya cuenta con una Estrella Michelin y un Sol Repsol, destacando por sus procesos de investigación gastronómica, el aprovechamiento integral del producto contra el desperdicio alimentario y su ambicioso plan de traslado a la antigua Cooperativa de Pesca del puerto de Vinaròs, un espacio de vanguardia que unirá patrimonio y paisaje.

Premio a la Trayectoria en el Turismo: Bonterra Resort

Este reconocimiento distingue la evolución visionaria de un negocio familiar fundado en 1966 por Don Juan Bonet. Bajo la actual dirección de su tercera generación, con Violeta Bonet como CEO, lo que comenzó como un camping tradicional se ha transformado en un Smart Resort de 5 estrellas referente en Europa. El comité ha premiado su exitosa estrategia de desestacionalización, su digitalización mediante Inteligencia Artificial y un firme compromiso con el liderazgo femenino y la sostenibilidad ambiental.

Mención Especial: Turrones Agut de Benlloch

Esta emblemática firma familiar, fundada en 1915 y gestionada por su cuarta generación, ha sido reconocida por transformar un oficio artesanal centenario en un potente motor de turismo cultural y gastronómico. El jurado ha aplaudido su capacidad para desestacionalizar la producción navideña mediante visitas guiadas a su obrador, el impulso al empleo en una zona rural para combatir la despoblación y su proyección territorial con la tienda propia en el Aeropuerto de Castellón bajo la marca Castelló Ruta de Sabor.

Premio a la Innovación Digital: Ambimetrics S.L

Jurado del Premio a la Innovación Digital. / Mediterráneo

El jurado ha decidido otorgar este reconocimiento a Ambimetrics S.L por el desarrollo de una innovadora plataforma inteligente orientada a la gestión agrícola y la estimación de producción en cultivos especiales. Esta solución de vanguardia integra tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, visión artificial e infraestructura cloud, permitiendo predecir cosechas con una precisión muy superior a los métodos tradicionales y optimizando la toma de decisiones en toda la cadena de valor.

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El jurado ha destacado especialmente el elevado grado de innovación de su propuesta, su potencial de escalabilidad internacional y la aplicación práctica de la IA en un sector tan estratégico para la provincia de Castellón, contribuyendo de forma decisiva a una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva mediante la optimización de recursos clave como el agua, los fertilizantes y los tratamientos agrícolas.