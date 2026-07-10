Cómo actuar ante un gran incendio forestal como el de Almería: qué hacer y qué no hacer

Las últimas semanas, distintos puntos de España han sufrido graves incendios forestales, como el Los Gallardos (Almería), que ha causado un elevado número de víctimas mortales. Ante esta situación, Tecnifuego, la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, ha puesto de manifiesto la importancia de que la ciudadanía conozca cómo actuar ante este tipo de emergencias.

Tecnifuego insiste en que es necesario seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. Según explica Ramon Maria Bosch, responsable del Comité Sectorial de Incendios Forestales de Tecnifuego, la ciudadanía cuenta únicamente con una visión parcial de lo que ocurre durante una emergencia, mientras que los equipos de extinción trabajan con información actualizada y conocen la evolución del incendio.

Además, Tecnifuego advierte de que los incendios forestales actuales presentan comportamientos cada vez más extremos. Factores como los cambios de viento, la aparición de focos secundarios provocados por pavesas o la rápida propagación de las llamas pueden hacer que una vía de evacuación deje de ser segura en muy poco tiempo.

“Los grandes incendios evolucionan muy deprisa y su comportamiento puede cambiar en cuestión de minutos. Las decisiones sobre evacuación o confinamiento no son arbitrarias; responden al análisis continuo que realizan los responsables de la emergencia a partir de información sobre la evolución del fuego, las condiciones meteorológicas, la orografía o las rutas que ofrecen las mayores garantías de seguridad”, expone Bosch.

Por ello, destaca que seguir las indicaciones de los expertos constituye una de las medidas de autoprotección más eficaces y ha recordado que, en un incendio forestal de gran magnitud, improvisar puede incrementar considerablemente el riesgo. Las recomendaciones de actuación ante una situación de emergencia son las siguientes:

Avisar inmediatamente al 112 en cuanto se detecte un incendio, indicando con la mayor precisión posible su ubicación y cualquier información que pueda facilitar la intervención de los servicios de emergencia. Seguir siempre las indicaciones de los responsables del operativo, tanto si ordenan la evacuación como si recomiendan permanecer confinados. Estas decisiones responden a un análisis técnico continuo de la evolución del incendio y de las condiciones de seguridad. Utilizar exclusivamente las rutas de evacuación indicadas por las autoridades. Evitar decisiones tomadas por iniciativa propia: no utilizar rutas distintas a las indicadas por los servicios de emergencia; evitar tomar atajos o modificar el recorrido bajo criterio personal; no acceder a zonas afectadas para recuperar pertenencias; no regresar a su vivienda sin autorización. No realizar desplazamientos innecesarios, ya que eso obstaculiza el trabajo de los servicios de emergencia. Mantenerse informado a través de los canales oficiales, como Protección Civil y Emergencias, los servicios de bomberos, los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad o la Dirección General de Tráfico (DGT). Si el incendio sorprende en campo abierto: alejarse en dirección opuesta al avance del fuego y del humo, buscando zonas con escasa vegetación o ya quemadas. Si el humo dificulta la respiración: cubrir nariz y boca con un paño, preferiblemente húmedo, y respirar cerca del suelo. Si se recibe una orden de evacuación de una vivienda: desconectar los suministros de electricidad y gas, llevar únicamente la documentación, la medicación y los objetos imprescindibles; abandonar la zona con suficiente antelación; seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia.

Recomendaciones de Tecnifuego ante incendios forestales. / Tecnifuego

“Cuando se declara un gran incendio forestal, la prioridad de la ciudadanía debe ser protegerse y facilitar el trabajo de quienes están gestionando la emergencia. Cada persona que actúa al margen de las indicaciones oficiales introduce un factor más de riesgo en una situación ya de por sí muy compleja”, señala Bosch.

La preparación debe comenzar mucho antes que las llamas

Tecnifuego recomienda medidas de autoprotección y de facilitación de la intervención a los equipos de extinción para las personas que viven en urbanizaciones, viviendas aisladas o zonas próximas al monte:

Conocer los planes de emergencia de su municipio

los de su municipio Identificar las vías de evacuación previstas

las previstas Mantener despejados los accesos a sus viviendas

los a sus viviendas Reducir la vegetación junto a las edificaciones

junto a las edificaciones Mantener limpios los tejados y canalones de hojas y restos vegetales

los tejados y canalones de hojas y restos vegetales Evitar la acumulación de materiales combustibles alrededor de las viviendas

Prepararse para convivir con un riesgo creciente

Tecnifuego recuerda que los incendios forestales seguirán produciéndose y que, como consecuencia del cambio climático y de la evolución del territorio, podrán desarrollar comportamientos cada vez más intensos y difíciles de controlar.

Por ello, la asociación considera imprescindible seguir reforzando la prevención y la gestión del territorio, al tiempo que se mejora la preparación de la población para convivir con este riesgo.

“Ante esta nueva generación de incendios forestales, la coordinación de todos los profesionales que intervienen en la emergencia y la colaboración de la ciudadanía son esenciales para proteger vidas. Seguir las indicaciones de los responsables del operativo y saber cómo actuar puede salvar vidas”, concluye Bosch.

Tecnifuego es la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, entidad que reúne y representa a los profesionales del sector en España, incluidos fabricantes, instaladores, mantenedores y empresas de servicios especializados en seguridad contra incendios.

Entre sus objetivos figuran la promoción de la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente, así como el impulso del desarrollo técnico, económico y formativo del sector mediante la investigación, la divulgación técnica, la sensibilización y la colaboración con las administraciones públicas.