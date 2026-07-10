La Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera abordan el papel del periodismo de investigación

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han celebrado la segunda jornada de la IV edición del ciclo de conferencias Testigo Directo, dedicada al periodismo de investigación y a su papel en la actualidad política española. El encuentro reunió a los periodistas Melchor Miralles y Alejandro Entrambasaguas, quienes reflexionaron sobre los principales casos de corrupción que marcan la agenda informativa, y los retos que afronta la profesión en un contexto de creciente polarización. Además, la mesa estuvo moderada por el también periodista Vicente Farnós.

Durante la presentación del acto, se destacó la importancia del periodismo de investigación en una época marcada por la transformación en los medios de comunicación, el auge de las plataformas digitales y la irrupción de la inteligencia artificial. Los ponentes defendieron la necesidad de preservar un periodismo independiente capaz de fiscalizar al poder y de ofrecer información contrastada a los ciudadanos.

El papel del periodismo frente a la corrupción

Buena parte de la conversación se centró en las investigaciones judiciales y periodísticas de actualidad en los medios de comunicación. Entrambasaguas sostuvo que España atraviesa un momento especialmente intenso desde el punto de vista informativo, con múltiples procedimientos judiciales abiertos que han puesto el foco sobre distintos dirigentes. El periodista defendió el trabajo de los medios que impulsan nuevas líneas de investigación y contribuyen a sacar a la luz informaciones de relevancia pública.

Los dos ponentes abordaron diversos procedimientos judiciales actualmente en curso. Miralles y Entrambasaguas defendieron la importancia de respetar la independencia judicial y mostraron su preocupación por lo que consideraron campañas de presión contra magistrados implicados en casos de relevancia política.

Un debate abierto sobre el futuro político de España

La jornada concluyó con un amplio intercambio de opiniones sobre el panorama político nacional, la evolución de los diferentes partidos, los pactos parlamentarios y el futuro de las instituciones españolas y europeas.

Durante cerca de dos horas de conversación, los periodistas compartieron con los asistentes su visión sobre algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad política y judicial, reivindicando el papel del periodismo de investigación como herramienta fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del interés público.