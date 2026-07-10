La carrera de la UJI que exige más de un 13 para entrar este curso

La espera ya ha terminado para los alumnos que aprobaron en junio la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y que se preinscribieron en la Universitat Jaume I para conseguir una plaza en la carrera solicitada para el curso 2026/2027. El centro universitario de Castelló ha adjudicado 2.821 plazas de las 2.885 ofertadas para el año académico que arranca en septiembre, lo que supone cubrir el 97,78 % de la oferta.

De esta manera, la UJI, después de esta primera adjudicación, solo cuenta con 64 plazas vacantes. A pesar del notable dato, estas cifras suponen un ligero descenso en comparación con el pasado año, cuando se alcanzó el 98,67 % de plazas cubiertas en una convocatoria que contaba con 2.935 puestos.

Los datos han sido compartidos este viernes por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana. En total, se han asignado 27.223 de las 27.670 plazas disponibles, por lo que permanecen sin cubrir 447 puestos.

La UJI presenta así uno de los niveles más elevados de ocupación de la oferta universitaria valenciana. La Universitat de València ha adjudicado 9.424 de sus 9.474 plazas; la Universitat Politècnica de València, 6.220 de 6.267; la Universidad de Alicante, 5.847 de 5.937; y la Universidad Miguel Hernández de Elche, 2.911 de 3.107.

Menos interés

Sin embargo, dos de las titulaciones de la universidad de la provincia aparecen entre las cinco carreras de las universidades públicas valencianas con un mayor número de vacantes después de la adjudicación inicial.

Las estudiantes desarrollaron la PAU en junio en la UJI. / Manolo Nebot

Son el Grado en Turismo y el Grado en Traducción e Interpretación de la UJI. Completan la relación de titulaciones con más puestos disponibles Traducción e Interpretación y Estudios Árabes e Islámicos, ambos impartidos por la Universidad de Alicante, y el Grado en Historia del Arte de la Universitat de València.

La Conselleria no ha detallado en esta primera comunicación cuántas plazas concretas quedan libres en cada uno de estos grados. No obstante, las vacantes podrán reducirse en las siguientes adjudicaciones a medida que avancen las listas de espera y se produzcan renuncias, cambios de matrícula o reasignaciones de alumnado.

Un 13,021 para Medicina

Como sucedió en la adjudicación del pasado año, el Grado en Medicina de la Universitat Jaume I vuelve a ser el más demandado, con una nota de corte de 13,021 sobre 14. De todas formas, ha sido ligeramente más fácil acceder en esta ocasión a esta titulación, ya que para el curso 2025/2026 la nota fue de 13,085.

Esta calificación sitúa la titulación castellonense como la octava con mayor nota de acceso de toda la Comunitat Valenciana para el curso 2026/2027.

Medicina en la UJI se encuentra únicamente por detrás del Programa Académico de Recorrido Sucesivo en Ingeniería Aeronáutica de la Universitat Politècnica de València, que encabeza la clasificación con un 13,504; el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la UPV, con un 13,5; y el doble grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València, con un 13,441.

También presentan notas superiores Ingeniería Aeroespacial en la UPV, con un 13,275; Medicina en la Universidad de Alicante, con un 13,172; Medicina en la Universitat de València, con un 13,171; y Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con un 13,166.

Por detrás del grado de la UJI aparecen Odontología en la Universitat de València, con un 12,976, y el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática de la misma universidad, con un 12,968.

Adjudicaciones hasta octubre

La asignación publicada este viernes es solo la primera de las ocho adjudicaciones previstas para el próximo curso. Después de esta resolución inicial se realizarán otras siete, derivadas de los movimientos conjuntos de las listas de espera.

Las siguientes adjudicaciones tendrán lugar los días 17, 23 y 29 de julio; 3, 10 y 17 de septiembre; y 1 de octubre. Después de cada una de ellas, las universidades podrán formalizar nuevas matrículas y comunicar las plazas que continúen vacantes para la siguiente resolución.

Como novedad, los estudiantes que hayan quedado en lista de espera tras esta primera adjudicación deberán confirmar que desean permanecer en ella mediante el portal de preinscripción. El plazo termina el 15 de julio a las 14.00 horas.

A partir de la segunda adjudicación, la permanencia en las listas de espera será automática. Será el propio estudiante quien tendrá que comunicar que ya no desea continuar optando a la plaza solicitada.

En el conjunto de las universidades públicas valencianas, el 80,51 % del alumnado ha conseguido entrar en una de las tres primeras titulaciones elegidas. En concreto, el 55,56 % ha obtenido plaza en su primera opción, el 15,67 % en la segunda y el 9,28 % en la tercera.

Las carreras más solicitadas como primera opción han sido Medicina, Psicología y Enfermería, las tres impartidas por la Universitat de València. Medicina recibió 2.813 peticiones; Psicología, 1.439; y Enfermería, 1.397.