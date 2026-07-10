Castellón despide la ola de calor pero el termómetro amenaza con volver a dispararse

La segunda ola de calor está llegando a su fin. Durante los últimos días, los termómetros de la Comunitat Valenciana han alcanzado valores de récord, con temperaturas de hasta 45 grados en varios puntos del territorio. Los registros de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) confirman que durante el episodio cálido Castellón ha mantenido el mercurio por encima de los 40 grados.

De cara a las próximas jornadas, los modelos adelantan una bajada de las temperaturas. Sin embargo, este descenso no dará mucha tregua, ya que se espera un nuevo repunte de las máximas para la semana entrante.

Noches tropicales

Las temperaturas no dan un respiro ni bien entrada la noche. Desde el mes de junio, los termómetros nocturnos registran valores tropicales que impiden dormir con tranquilidad. Para esta noche, Castellón continuará sufriendo temperaturas por encima de los 20 grados, con especial atención en el litoral, donde el mercurio podrá oscilar entre los 23 y 26 grados. El previsto descenso del mercurio se hará notar en el interior de la provincia, donde varias localidades se mantendrán por debajo de los 20 grados. Para el resto del fin de semana se espera una tendencia similar, con temperaturas tropicales en la costa y valores ligeramente inferiores en el interior.

Máximas por encima de los 30

Aunque las temperaturas van a descender respecto a las de jornadas anteriores, los termómetros se mantendrán por encima de los 30 grados en gran parte de la provincia. Para este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pronostica valores térmicos en torno a los 30 grados en el litoral y el norte de Castellón. Además, las máximas más elevadas se alcanzarán en municipios del interior, siendo las siguientes según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 33 grados

: 33 grados Onda : 33 grados

: 33 grados Zorita del Maestrazgo : 33 grados

: 33 grados Azuébar : 32 grados

: 32 grados Segorbe : 32 grados

: 32 grados Montanejos: 32 grados

Para el domingo, los termómetros mantendrán valores similares a los previstos para el sábado. En Castellón, el mercurio superará los 30 grados pudiendo alcanzar hasta los 34 grados en gran parte del territorio. La máxima más elevada se espera en Atzeneta del Maestrat, con 35 grados.

Temperaturas previstas para el domingo 12 de julio / Aemet

Nubosidad

Durante las primeras horas del sábado, el norte de Castellón podrá presentar cielos cubiertos, mientras en el resto de la provincia se producirán intervalos de nubes altas. La nubosidad podrá dejar chubascos aislados acompañados de tormentas en el interior norte, aunque la probabilidad oscila entre el 5% y 25%. Para el domingo, los cielos de Castellón se mantendrán con poca nubosidad y no se prevén precipitaciones.

Probabilidad de precipitaciones prevista para el sábado 11 entre las 12.00 y las 18.00 horas / Aemet

Nuevo repunte de las temperaturas

De cara a la próxima semana, los modelos ya advierten de un nuevo repunte de las temperaturas. Aunque aún no se puede hablar de una nueva ola de calor, los termómetros de Castellón podrán alcanzar de nuevo los 40 grados debido a un cambio en la dirección del viento que provocará la llegada del aire del Sahara a la costa mediterránea.

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Esta es la previsión por municipios según Aemet de cara a los próximos días: