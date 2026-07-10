Castellón suma músculo hotelero: nueve proyectos elevarán la oferta en más de 400 habitaciones

Castellón empieza a ganar peso en el nuevo mapa de la inversión hotelera de la Comunitat Valenciana. La provincia cuenta actualmente con nueve proyectos hoteleros y 421 habitaciones previstas, según la nueva edición de The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por EY-Parthenon. Aunque Alicante y Valencia concentran la mayor parte del pipeline autonómico, los datos reflejan una actividad creciente en Castellón y apuntan a una nueva etapa "para destinos consolidados y emergentes".

El documento cita cinco proyectos a desarrollar en el plazo de dos años en Castellón, que suman 375 plazas (tres hoteles de 4 estrellas y cinco de otras categorías sin especificar); más otro hotel resultado de una renovación, de 2 estrellas, con 46 plazas.

El contexto local también confirma ese interés inversor. Recientemente, este rotativo informó del nuevo hotel de 136 habitaciones previsto para reforzar la oferta en la ciudad de Castelló. La cadena B&B Hotels del grupo francés ha adquirido la parcela situada en la confluencia de la avenida Pintor Oliet y la calle Cronista Muntaner, frente a la estación de ferrocarril, para su nuevo proyecto, que supondrá una inversión de 10 millones de euros. Contará con una superficie construida de 4.353 metros cuadrados distribuidos en planta baja y cuatro plantas sobre rasante; y la previsión es que abra a finales del 2027.

Recreación de la fachada del nuevo hotel B&B de Castelló, cuya apertura está prevista a finales del 2027. / Mediterráneo

Mientras el informe 2025 incide en la expansión con foco en la reconversión costera, el de este 2026, recién publicado, señala a Castellón con un crecimiento prudente, captando el 7% de la cuota autonómica en cifra de iniciativas. Dentro del segmento de lujo, el informe identifica para toda la Comunitat Valenciana 10 proyectos de cinco estrellas que incorporarán 567 nuevas habitaciones, reflejando la progresiva consolidación de productos orientados a segmentos de mayor gasto y experiencias más exclusivas.

Hotel Estimar de Benicàssim. / Mediterráneo

Otro proyecto, por ejemplo, que abrirá sus puertas en Benicàssim en 2027 es el hotel Estimar, en la playa Heliópolis. Ubicado en primera línea, contará con siete plantas y 105 habitaciones, que contará con restaurante y piscina en la azotea, zona de restauración, spa y también un parking. Diseñado por Fran Silvestre Arquitectos, será construido bajo los estándares del U.S. Green Building Council (USGBC), con el objetivo de obtener la Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design.

Recreaciones de dos apartamentos del futuro Core Suites Azor, que abrirá en Benicàssim a finales de este 2026. / Mediterráneo

En Benicàssim, también en Heliópolis, destaca el proyecto de Intelier Hotels & Suites en los terrenos que ocupaba el mítico Azor. La previsión es que este alojamiento premium abra sus puertas a finales de este 2026, con 110 apartamentos suites y se alejará del concepto de hotel tradicional para ofrecer una fórmula híbrida.

Otro destino, Peñíscola, incorporó a su oferta en esta temporada el hotel de cuatro estrellas Palladium Hotels (al reconvertir el antiguo Ágora), con un diseño inspirado en el mediterráneo, a pocos metros de la playa y del casco histórico.

Palladium en Peñíscola. / Mediterráneo

Para Castellón, esta tendencia supone una oportunidad estratégica. La provincia cuenta con activos diferenciales vinculados al turismo de costa, urbano, el interior, la gastronomía, los eventos, el deporte y la naturaleza. La llegada de nuevas habitaciones puede contribuir a reforzar la capacidad alojativa, favorecer la desestacionalización y acompañar la evolución de la demanda hacia experiencias más completas y especializadas.

Alicante lidera la expansión hotelera y Valencia se consolida como principal foco urbano

Fernando Díaz Requena y Francisco Soler, socios corresponsables de EY en la Comunitat y Murcia, han destacado que la Comuniat "está demostrando una notable capacidad para combinar crecimiento y reposicionamiento. El incremento de la nueva oferta se complementa con una importante actividad de renovación que permitirá reforzar la competitividad de los destinos y responder a una demanda cada vez más sofisticada y exigente".

Según el informe de EY-Parthenon, Alicante encabeza la actividad hotelera en la Comunitat, concentrando más de la mitad de las habitaciones identificadas en desarrollo o transformación. La provincia suma 36 actuaciones y 3.519 habitaciones, equivalentes al 53% del total autonómico. Le sigue la provincia de Valencia, con 33 actuaciones y 2.659 habitaciones; con Castellón a la cola. Si se analiza exclusivamente la futura oferta hotelera en desarrollo, Alicante lidera con 30 proyectos y 2.740 habitaciones; y Valencia, segunda, con 29 proyectos y 2.228 habitaciones.

Uno de los mercados más dinámicos de España

El estudio sitúa a la Comunitat como uno de los mercados turísticos más dinámicos de España, con 67 proyectos hoteleros en desarrollo y 5.343 nuevas habitaciones previstas durante los próximos años, cerca del 15% de toda la futura oferta hotelera nacional. La región refuerza así su atractivo para el capital hotelero en un contexto marcado por la búsqueda de activos de mayor calidad, la renovación de establecimientos y la evolución hacia productos turísticos de más valor añadido. Además, del conjunto de 67 proyectos identificados, 35 corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrellas (con 3.505 habitaciones, cerca del 66%). Cifras que confirman la apuesta por un segmento de alojamiento superior, para mejorar la rentabilidad y atraer una demanda turística más diversificada.

En la Comunitat buena parte se encuentran en proceso de renovación. EY-Parthenon identifica 11 proyectos de reforma hotelera que afectarán a 1.256 habitaciones, con especial incidencia en los establecimientos de cuatro y cinco estrellas. Esta modernización incluye mejoras de instalaciones, sostenibilidad, experiencia de cliente y reposicionamiento de activos para competir en segmentos de mayor valor.

En el conjunto de España, el mercado hotelero mantiene un tono positivo, "con 2.400 millones de euros de inversión durante el primer semestre de 2026, siendo uno de los destinos hoteleros más atractivos de Europa".