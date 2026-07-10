Comprar una casa en la playa se vuelve imposible: los precios en Castellón se duplican en apenas cinco años

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una casa en primera línea de playa? ¿A quién no les gustaría despertar por la mañana y escuchar las olas? Disfrutar de una vivienda cerca del mar es algo que querrían la gran mayoría de los mortales, pero la realidad es que se trata de un sueño cada vez más difícil de alcanzar. Los precios están por las nubes, el coste del metro cuadrado no baja de los 2.000 euros y en algunas localidades de la costa de la provincia los apartamentos ya valen el doble que hace tan solo cinco años. Y subiendo.

Aunque las viviendas están imposibles en todos los municipios del litoral de Castellón, la palma se la lleva Benicàssim. El último análisis de Fotocasa sobre precios de venta en zonas costeras sitúa a esta localidad como la más cara de la provincia, con 3.831 euros por metro cuadrado en junio de este mismo año. Se trata de una cifra que supone un incremento del 110,8% respecto a 2021 y coloca a Benicàssim por encima de la media española, situada en 3.133 euros/m².

Traducido a una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, el precio medio en Benicàssim alcanza ya los 306.478 euros, una cifra que sin duda no está al alcance de todos. El municipio se sitúa así en la parte alta del ranking nacional de zonas costeras y confirma la presión creciente sobre los enclaves de playa más demandados. La segunda localidad costera más cara de la provincia es Peñíscola, con 2.666 euros/m² y un precio medio de 213.242 euros para una vivienda de 80 metros. En este caso, la subida acumulada en cinco años es del 75,3%, mientras que en el último año el aumento ha sido del 23,7%, uno de los repuntes interanuales más acusados entre las localidades analizadas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Análisis de los precios de venta en las zonas costeras de la provincia de Castellón, mostrando los municipios con mayor a menor precio por metro cuadrado y sus variaciones interanuales.

Tras Peñíscola aparece Alcalà de Xivert-Alcossebre, con 2.495 euros/m², lo que sitúa una vivienda media de 80 metros en 199.626 euros. El incremento acumulado desde 2021 alcanza el 90,1%. Le sigue Moncofa, donde el precio se sitúa en 2.423 euros/m² y el coste medio de una vivienda tipo llega a 193.843 euros. Es, además, se trata del municipio de Castellón que más se ha encarecido en cinco años: un 137,8%.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que la vivienda en la costa ha dejado de ser un destino vacacional para convertirse en uno de los mercados con mayor presión de precios. "Encontramos municipios donde en apenas cinco años el valor de la vivienda se ha duplicado como consecuencia de una combinación de factores: una oferta cada vez más escasa, el fuerte atractivo internacional de algunos de estos destinos y una demanda creciente impulsada tanto por quienes buscan una vivienda habitual como por compradores de segunda residencia e inversores".

Bloque de apartamentos en la costa de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Pese al subidón de los precios, no en todos los municipios costeros de la provincia una vivienda cuesta más de 2.000 euros el metro cuadrado. La parte más asequible del litoral castellonense se concentra en el sur de la provincia. Burriana registra un precio medio de 1.455 euros/m², con una vivienda tipo de 80 metros en 116.384 euros. Nules se sitúa en 1.368 euros/m² y Almassora en 1.356 euros/m². Estas dos últimas figuran, además, entre las localidades costeras más económicas de España, según el informe de Fotocasa.

No obstante, y aunque están entre las opciones más baratas del litoral nacional, ni Nules ni Almassora han escapado al encarecimiento. Nules acumula una subida del 72,8% en cinco años, mientras que Almassora se ha encarecido un 54%. Burriana, por su parte, registra un aumento acumulado del 58,3% y un avance interanual del 26,1%, uno de los más intensos de la provincia.