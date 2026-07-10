La Diputación de Castellón invierte 12 millones de euros para infraestructuras deportivas

La Diputación de Castellón impulsa el Plan Extraordinario ‘Més Esport’ e invierte 12 millones de euros para infraestructuras deportivas en los 135 municipios.

El pleno ordinario correspondiente al mes de julio, que se celebra el próximo martes 14 de julio, incluirá la aprobación de una modificación de crédito con el fin de poder impulsar un plan “histórico” destinado a llevar a cabo inversiones en materia deportiva en todo el territorio. La modificación de crédito es posible gracias a la utilización de remanentes de tesorería, una vez que el Gobierno Central ya ha rectificado y permite su utilización.

“Con este plan extraordinario y sin precedentes, reafirmamos nuestro compromiso porque los 135 municipios de la provincia cuenten con instalaciones deportivas dignas, seguras y modernas. Porque invertir en deporte es invertir en las personas, en salud, en bienestar”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Concretamente, este plan extraordinario va a contar con un presupuesto total de 12.110.000 euros y se repartirá entre los 135 municipios de la provincia para llevar a cabo inversiones de mejora y de nueva construcción de infraestructuras deportivas. El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha explicado que “la consignación presupuestaria para cada uno de los municipios se ha establecido en función del número de habitantes”. Al respecto, los municipios de hasta 249 habitantes, al igual que la entidad local menor, recibirán 30.000 euros, mientras que los municipios de 250 a 499 habitantes la cuantía será de 50.000 euros. Las localidades con una población de 500 a 2.999 habitantes recibirán 100.000 euros y, por último, los municipios con una población a partir de 3.000 personas contarán con un presupuesto de 200.000 euros para invertir en materia deportiva.

“Damos un paso histórico por hacer de la provincia de Castellón un gran espacio de salud y de vida. Porque cuando invertimos en deporte invertimos en la mejora del progreso de nuestros municipios y del bienestar de sus vecinos y vecinas”, ha continuado la presidenta de la Diputación quien ha subrayado a su vez que “el deporte se convierte en una herramienta estratégica capaz de generar comunidad y dinamización local”.

Con este Plan Extraordinario de infraestructuras deportivas, la institución provincial responde a las demandas de los municipios por sumar espacios deportivos, “con este plan sumamos deporte pero, además, sumamos salud y futuro”, ha incidido Marta Barrachina.

Este plan es un reflejo de la apuesta del Gobierno Provincial por el deporte, insistiendo en que cada euro invertido en deporte es una inversión en futuro. El objetivo, por tanto, es contar con infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades de ayuntamientos, clubes y usuarios en el conjunto de nuestro territorio.

“Queremos que cada pueblo sienta que la Diputación de Castellón está a su lado y este plan extraordinario demuestra que ese compromiso por atender las necesidades de los pueblos y ayudarles a desarrollar actuaciones como estas es real y efectivo. Más deporte, más inversiones, más que nunca al lado de los castellonenses”, ha concluido la presidenta Marta Barrachina.

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Una vez aprobada la modificación de crédito en el pleno del próximo martes, la previsión es poder aprobar el reglamento del plan en el pleno del próximo mes de septiembre.