Una firma del Alto Palancia coloca a Castellón en el ‘top 3’ nacional de nuevas empresas

Castellón cerró el mes de junio con la creación de 105 nuevas sociedades, según el informe de Demografía Empresarial de Informa D&B correspondiente al sexto mes del año. La cifra sitúa a la provincia muy por detrás de Valencia, con 778 constituciones, y Alicante, con 601, dentro de una Comunitat Valenciana que sumó 1.484 nuevas empresas en junio. En conjunto, la autonomía fue una de las regiones con más actividad emprendedora del país, aunque el dato mensual cayó un 10,82% respecto al mismo mes de 2025.

El comportamiento de Castellón muestra un peso reducido dentro del mapa valenciano de creación empresarial: la provincia representa alrededor del 7% de las nuevas sociedades constituidas en la Comunitat durante junio. Aun así, el informe deja un dato destacado para el territorio: una empresa de Altura, Cachorro Inversiones, S.L., figura como la tercera mayor sociedad creada en España en junio por capital invertido, con 6,13 millones de euros y actividad vinculada a sociedades holding.

Por sectores, el mayor dinamismo en Castellón se concentra en la construcción y las actividades inmobiliarias, con 32 nuevas empresas, casi una de cada tres constituciones de la provincia. Le siguen comercio y hostelería, con 16 sociedades en cada caso. También destacan la intermediación financiera, con 11 nuevas empresas, y los servicios empresariales, con 9. La industria, en cambio, apenas suma 3 constituciones en junio, mientras que agricultura registra 2 y energía no contabiliza ninguna nueva sociedad en la provincia.

Varios albañiles trabajan en la construcción de un edificio. / M. A. Montesinos

El dato castellonense se enmarca en un contexto nacional de estabilidad en junio, pero de fuerte crecimiento en el conjunto del semestre. En España se constituyeron 11.504 sociedades en junio, un ligero descenso del 0,44% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el acumulado de enero a junio alcanza las 73.004 nuevas empresas, un 10,81% más que en 2025. La inversión en capital también avanza en el semestre, con 3.522 millones de euros, un 17,68% más, pese a que junio fue el mes más bajo del año en capital invertido.

La Comunitat Valenciana aparece entre los territorios que más tiran de la creación empresarial en la primera mitad del año. Entre enero y junio acumula 9.701 constituciones, frente a las 8.264 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 17,39% y 1.437 empresas más. Solo Cataluña registra un aumento absoluto superior, con 1.717 nuevas sociedades más que un año antes.

La otra cara del informe llega por el lado de la mortalidad empresarial. En junio se registraron en Castellón 5 concursos de acreedores, concentrados en agricultura, industria, comercio y transportes, y 2 procedimientos especiales para microempresas. La provincia no contabilizó ningún plan de reestructuración en el sexto mes del año. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los procesos concursales cayeron en junio un 42,22%, hasta los 52 procedimientos.