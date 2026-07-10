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Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo

La comarca del Alto Palancia se ha visto afectada por intensas lluvias que han provocado la caída de piedra, sorprendiendo a sus habitantes

Fuertes granizadas en el interior de Castellón.

Fuertes granizadas en el interior de Castellón.

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Alejandro Prats

Tiempo cambiante el que está viviendo Castellón en las últimas horas. Durante la semana la provincia ha estado inmersa en una ola de calor que ha dejado temperaturas por encima de los 40 grados en algunos puntos. Ahora, durante este mismo viernes, algunas zonas del interior han visto un giro radical del tiempo.

Una fuerte tormenta ha azotado la comarca del Alto Palancia donde los vecinos se han visto sorprendidos por las lluvias y, sobre todo, por el granizo que ha empezado a caer en las calles de sus municipios. Pina de Montalgrao ha sido una de las localidades que se ha visto afectada por la caída de granizo en sus calles. Aunque la piedra no es de gran tamaño, sorprende que en esta época del año se sufran estos fenómenos meteorológicos propios de otra estación del año.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas están provocando rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Vilafranca; 74 km/h en Castellfort o 69 km/h en Bejís, las tres en la provincia de Cstellón. "Han sido rachas de corta duración, típico de tormentas de paso rápido", según ha indicado Aemet.

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Los municipios en los que más ha llovido en la provincia de Castellón hasta las 21.30 horas son El Toro, con 20 litros por metro cuadrado, Villanueva de Viver (14,4), Pavías (8,8), Caudiel (8,6), Montanejos (7,6) o Gaibiel (6,8).

Incendios en el interior

Durante la misma jornada, Castellón se ha visto envuelto en varios incendios que han precisado de la actuación del Consorcio Provincial de Bomberos como en Lucena del Cid, Montanejos y Cirat, siendo el primero el que más riesgo está conllevando en las labores de extinción.

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