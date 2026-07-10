Lleno casi completo: la UJI adjudica el 97,78% de las plazas ofertadas para el curso 2026/2027

La Universitat Jaume I mantiene los datos de cobertura de plazas de anteriores cursos. De las 2.885 vacantes ofertadas para el año lectivo 2026/2027, el centro ha adjudicado 2.821 cupos de nuevo ingreso para las 39 titulaciones ofertadas en la fase de preinscripción. Esto significa que se han adjudicado el 97,78% de las matrículas disponibles.

Sin embargo, a pesar de estos datos positivos, la cifra supone un ligero descenso en comparación con el mismo proceso de 2025 cuando fueron el 98,67% de las 2.935 plazas las que se otorgaron en las 37 carreras que se pudieron cursar en 2025/2026 en la UJI.

En lo referente a las notas de corte, quince grados han superado este año la nota de corte de 10, un nuevo récord para la universidad provincial que, en la anterior convocatoria, alcanzó esta puntuación en once titulaciones. La nota más elevada es la de Medicina, con un 13,021.

Además, destacan Biología y Bioquímica Molecular, con un 11,939; el doble grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria (11,934); Enfermería (11,652), el nuevo PARS-IA Internacional (11,306), el grado International Business Economics (11,198), Matemática Computacional (11,030) y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (11,000).

Listas de espera

En las listas de esperas, de nuevo repite Medicina como el grado con más estudiantes en cola. Son 407 los solicitantes que no han podido entrar en esta titulación. Al igual que Medicina, otras carreras de la facultad de Ciencias de la Salud, como Enfermería y Psicología, son de las que acumulan más demanda. Por su parte, en la facultad de Ciencias Humanas y Sociales, las titulaciones de Maestro/a, incluido el nuevo doble grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria, y el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son las que tienen mayor lista de espera.

La carrera de Medicina ha sido la de mayor nota de corte en esta fase de preinscripción. / Mediterráneo

En el caso de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales lo son el grado en Bioquímica y Biología Molecular, el grado en Ingeniería Mecánica y el grado en Ingeniería Informática. Por último, en la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, las más solicitados son Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Criminología y Seguridad seguidos del grado en Marketing.

"Fenomenal acogida"

La vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo, Pilar Ezpeleta, ha destacado "la fenomenal acogida de la oferta de la UJI, especialmente en los nuevos dobles grados, el PARS-IA y las titulaciones de reciente implantación".

"Estos resultados excelentes son el fruto de todas las acciones realizadas en los últimos años por la Universidad para mejorar y renovar sus títulos. Hay que recordar que desde 2023 la UJI ha actualizado todos los planes de estudio para adaptarlos a los cambios legislativos y a la demanda actual", ha añadido.

Por su parte, el vicerrector de Docencia y Estudiantado, Francesc Esteve, ha valorado positivamente los resultados de la preinscripción, y ha destacado que "la amplia cobertura de las plazas ofrecidas y las numerosas listas de espera en una buena parte de las titulaciones reflejan la confianza que el futuro estudiantado y sus familias depositan en la Universitat Jaume I. Estos datos refuerzan el atractivo de nuestra oferta académica y el compromiso de la universidad con una formación de calidad, innovadora y conectada con las necesidades de la sociedad".

Las reclamaciones a los resultados de preinscripción se podrán realizar por vía telemática del 13 al 15 de julio hasta las 14 horas, mientras que el estudiantado admitido formalizará la matrícula también del 13 al 15 de julio según el día y la hora asignados a través de la web http://matricula.uji.es/. Las asignaciones de vacantes y matrícula no presencial de vacantes se realizarán los días 20 y 21 de julio (1.ª asignación), 24 al 27 de julio (2.ª asignación) y 30 y 31 de julio (3.ª asignación).