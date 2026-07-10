Móviles en el punto de mira: consejos para evitar caer en los ataques de los ciberdelincuentes

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha puesto en marcha la campaña Tu dispositivo, tu responsabilidad: protege tu vida digital a través del Centro Valenciano de Ciberseguridad (Talaia).

El director general de TIC, Cristóbal Mollá ha advertido de que los ciberdelincuentes han intensificado los ataques contra los dispositivos móviles debido al valor de la información que almacenan, que llega a ser igual o más valiosa que la que se guarda en los ordenadores.

“En los dispositivos móviles llevamos desde nuestra banca digital hasta nuestra información personal”, explica. A través de un smartphone privado se puede llegar también a información de familiares, amigos y compañeros de trabajo. “Esta información, en malas manos, permite llevar a cabo todo tipo de fraudes, por lo que es imprescindible que la población asuma como una responsabilidad la protección de su smartphone”, ha añadido. Recalca además que los ataques se hacen casi siempre mediante mensajes de texto.

Durante 15 días, Talaia ofrecerá, consejos prácticos para proteger los teléfonos móviles a través de sus redes sociales y de su portal web. Se enseñará a configurar un dispositivo nuevo de forma segura, a realizar copias de seguridad, a controlar los permisos de las aplicaciones y a detectar intentos de estafa. Su misión es reforzar la protección de la información y promover un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

Pretenden instaurar prácticas y hábitos seguros para que el usuario sepa evitar ciberataques y proteger sus datos privados y de trabajo. Además, también ofrecen cursos online gratuitos desde su página web, relacionados con el uso seguro de los dispositivos.

Más de 33 millones de ataques a móviles en 2024

La campaña ha surgido por el incremento de los fraudes online, que ya constituyen el delito más frecuente en España. En 2024 se registraron más de 33 millones de ataques contra teléfonos inteligentes, mientras que los fraudes bancarios a través de dispositivos móviles aumentaron cerca de un 200 %, explica el Centro Valenciano de Ciberseguridad.

Asimismo, según información del Ministerio del Interior, más del 90 % de las estafas denunciadas en España se cometen a través de Internet y muchas de ellas comienzan mediante mensajes fraudulentos enviados por SMS —una técnica conocida como smishing— o a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Las estafas más frecuentes incluyen las suplantaciones de identidad de entidades bancarias, empresas de paquetería, organismos públicos o contactos de conocidos.

En el caso de WhatsApp, uno de los fraudes más recurrentes es el denominado “familiar en apuros” o “Hola mamá/Hola papá”, mediante el que los delincuentes se hacen pasar por un hijo o familiar cercano para solicitar dinero de manera urgente.

Más de 26.000 incidentes gestionados desde 2007

Desde su creación en 2007, Talaia ha gestionado 26.222 ciberincidentes, y solo en 2025, el centro ha recibido 15.000 millones de eventos de seguridad, que generaron 61.525 alertas y obligaron a gestionar 4.841 incidentes.

Las instalaciones del centro permanecen abiertas al público y cuentan con una nueva sala destinada a actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de ciberseguridad. Esta inciciativa la ha financiado el instrumento NextGenerationEU de la Unión Europea, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.