Reabre el tramo entre la avenida València de Castelló y la carretera de Almassora por las obras del acceso ferroviario al puerto

El avance de las obras del acceso ferroviario al puerto de Castellón permite reabrir al tráfico el tramo comprendido entre la avenida València, la carretera de Almassora y la CV-22. La apertura supone un alivio para la movilidad en uno de los puntos afectados por los trabajos vinculados a la nueva conexión ferroviaria con PortCastelló.

La reapertura facilita de nuevo los desplazamientos entre Castelló¡, Almassora y el entorno portuario, una zona estratégica para la circulación diaria de vecinos, trabajadores y transporte vinculado a la actividad industrial y logística. El corte había obligado a modificar itinerarios y a asumir desvíos mientras se ejecutaban los trabajos en este tramo.

Las obras forman parte del proyecto del acceso ferroviario al puerto, una infraestructura clave para mejorar la conexión de PortCastelló con la red ferroviaria y reforzar su papel como nodo logístico. El objetivo es favorecer el transporte de mercancías por tren, reducir la dependencia del tráfico por carretera y mejorar la competitividad del recinto portuario.

Nuevos cortes

Con la apertura de este tramo, la actuación entra en una nueva fase y permite recuperar parte de la normalidad circulatoria en el entorno sur de Castelló. No obstante, los trabajos continúan en otros puntos del trazado. Así, y entre el 6 y el 13 de julio, está cerrado al tráfico el tramo que ve desde l biela de conexión de la CS-22 y la glorieta de acceso al polígono Industrial El Serrallo.

Desde el 13 al 20 de julio, se cortará el tráfico de la carretera N-225. A partir de esta fecha, el acceso definitivo a la Dársena Sur y al Polígono Industrial El Serrallo se realizará a través de la nueva glorieta sobre el Barranco de Fraga.