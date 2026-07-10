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Tráfico hoy en Castellón: Cortes de tráfico y carriles afectados por obras

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de la AP-7 en Vinaròs con obras

Imagen de la AP-7 en Vinaròs con obras / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

  • Vinaròs (km 346 - 348): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
  • Cabanes (km 403 - 404): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CS-22

  • Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

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