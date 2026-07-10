Tráfico hoy en Castellón: Cortes de tráfico y carriles afectados por obras
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
AP-7
- Vinaròs (km 346 - 348): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
- Cabanes (km 403 - 404): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CS-22
- Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
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