Tráfico hoy en Castellón: Cortes de tráfico y carriles afectados por obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

Vinaròs (km 346 - 348) : Obra, sentido decreciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Cabanes (km 403 - 404): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CS-22

Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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