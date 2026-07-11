Castellón identifica seis sectores con potencial en la industria de defensa

En pleno debate sobre la potencial industria de defensa en Europa y el gasto que destina España tras elevarlo a un 2% del PIB, Castellón asiste a un escenario en el que se ha abierto el melón de la tecnología dual. Nuevas oportunidades de negocio basadas en la reconversión de empresas especializadas en productos y servicios tradicionales, hacia aplicaciones auxiliares del campo de la seguridad.

Desde el Área de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón se han identificado seis sectores con potencial en la provincia, desglosados por el jefe del departamento, Joaquín Andrés, y tras un reciente debate con expertos que les ha llevado a extraer estas conclusiones. Acerca de la hoja de ruta a seguir, Andrés resolvió que «la oportunidad para Castellón no consiste necesariamente en abandonar sus sectores tradicionales, sino en aplicar su conocimiento industrial a nuevos mercados estratégicos, de mayor valor añadido y con demanda creciente».

Joaquín Andrés. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Para el representante de la entidad las buenas cartas de Castellón se concentran, especialmente, en: cerámica técnica y materiales avanzados, industria química, sector metalmecánico, plásticos técnicos, software e inteligencia artificial y logística -ver infografía -.

Facilitar el acceso al ecosistema de Defensa y Seguridad

Componentes plásticos. / Mediterráneo

La propia Cámara -agregó- «continuará trabajando para acompañar a nuestras empresas en este proceso de diversificación, innovación y acceso al ecosistema de Defensa y Seguridad». Ahora la industria española de defensa se concentra en Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña y ambas Castillas, aunque el nuevo mapa industrial abre oportunidades para otros territorios. En la Comunitat se llegó a gestar en los últimos meses un Hub de Defensa, si bien a finales de junio desapareció al integrarse en la Comisión de Seguridad y Defensa de la patronal CEV, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de las empresas de Castellón, Valencia y Alicante. Además, la Generalitat ha conformado una Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad para canalizar las oportunidades y celebrará una feria sectorial en 2027.

Módulo de propulsión de Arkadia Space. / MEDITERRÁNEO

Andrés incidió en que acceder a este mercado exige preparación:

Identificar qué capacidad industrial puede convertirse en solución dual.

Definir el producto o servicio a ofrecer.

Trabajar certificaciones, calidad, trazabilidad y seguridad de la información.

Acceder al Registro de la Industria de Defensa.

Cuando corresponda, obtener acreditaciones (PECAL, HSEM, HSES o HPS).

Analizar obligaciones de control de exportaciones (y posible inscripción en el REOCE).

Acercarse a contratistas principales, clústeres y plataformas de contratación nacionales, europeas y de la OTAN.

En la misma línea, desde la CEV agregaron que «la defensa funciona a través de grandes programas, consorcios internacionales y cadenas de suministro altamente estructuradas, y eso implica integrarse de forma inteligente en esas cadenas de valor».