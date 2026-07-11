La Diputación ensalza la calidad del aceite de Castellón en la quinta edición de los Premios AOVE
La institución provincial celebra el acto de entrega de los galardones de la presente edición del certamen que reconoce la calidad de los mejores aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia de Castellón
La Casa del Molí CSP, la Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu, Llum Orgànic, Oli de Sant Jordi y La Farola Restaurante se alzan con los premios
La Diputación de Castellón ensalza la calidad y la excelencia del oro líquido de la provincia en la quinta edición de los Premios AOVE.
La institución provincial ha celebrado en el municipio de Traiguera el acto de entrega de la V edición de los Premios AOVE, un certamen que reconoce la calidad de los mejores aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia de Castellón.
“La multitud de variedades, climas y características de nuestro olivar hacen que el AOVE de Castellón sea de calidad y excelencia. Y este certamen así lo confirma”, ha destacado el diputado de Desarrollo Rural, Sergio Fornas.
Acompañado por los vicepresidentes María Ángeles Pallarés y Andrés Martínez, el diputado responsable del área ha puesto en valor “la dedicación y esfuerzo” de los oleicultores que elaboran aceites de forma exclusiva en Castellón, así como la apuesta de los restauradores de la provincia por hacer del AOVE de la provincia un producto indispensable en su cocina. “El gran trabajo y esfuerzo de los oleicultores que elaboran aceite de forma exclusiva en nuestra provincia es un premio que podemos disfrutar con unos excelentes productos que son seña de nuestra identidad”, ha indicado la vicepresidenta María Ángeles Pallarés.
Ese trabajo y dedicación que conlleva a obtener unos aceites excelentes y con una calidad óptima, se ha visto reconocido en la entrega de los premios AOVE, unos galardones en los que la institución provincial hace hincapié en la necesidad de reconocer y valorar el sello de sabor castellonense, así como de apoyar a los productores, promocionando herramientas al sector para poner en valor el aceite de oliva como seña de identidad y de excelencia de la provincia de Castellón.
Así, el mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Frutado Verde Amargo ha sido para la empresa La Casa del Molí CSP con el AOVE Fogà Arbequina.
Por su parte, la Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu de Atzeneta ha conseguido la mayor puntuación en la categoría de mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Maduro Dulce con su AOVE Magia de Penyagolosa Arbequina.
Llum Orgànic se ha alzado con el premio al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico con Llum Orgànic Morrut Eco mientras que Oli de Sant Jordi ha sido el vencedor con el premio al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal de variedad autóctona de la provincia de Castellón con Radix Nostra Mil (Farga).
El premio AOVE de restauración 2026, que reconoce la implicación con la utilización y difusión de AOVE de la provincia, ha sido para La Farola Restaurante.
La vicepresidenta María Ángeles Pallarés ha felicitado a todas las empresas premiadas y ha agradecido a todos los participantes su implicación, “y desde la institución provincial seguiremos reforzando nuestra apuesta por seguir enalteciendo los productos, sabores y aceites de la provincia”.
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