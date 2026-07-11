Extinguido el incendio forestal de Soneja tras calcinar 183 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado domingo en Soneja, que también alcanzó el término municipal de Azuébar, ha quedado extinguido este sábado alrededor de las 20.25 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego, que arrasó aproximadamente 183 hectáreas, fue dado por controlado el martes por la tarde. A partir de ese momento pudieron reabrirse las carreteras afectadas y los cerca de 500 vecinos de Azuébar que habían sido evacuados regresaron a sus viviendas.

Noticias relacionadas

En las labores de extinción participaron más de 200 efectivos y 17 medios aéreos. El Seprona continúa investigando el origen del incendio, después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, señalara que las causas «no parecían naturales».