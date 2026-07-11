El PP de Castellón celebra que Marta Barrachina abandere de nuevo "la política útil" con 12 millones de inversión

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha puesto en valor la política útil que, una vez más, abandera la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, al frente de la Diputación de Castellón. “Cuando se gestiona para servir y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, se actúa de forma inteligente y práctica, facilitando líneas de inversión que dan soluciones a nuestros municipios con más calidad de vida, más salud y más bienestar”.

Así lo ha considerado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha reivindicado el programa ‘Més Esport’, anunciado ayer por la Diputación de Castellón y dirigido a financiar, con 12.110.000 euros, la mejora, adecuación y puesta en marcha de nuevos recursos deportivos.

“Los vecinos son los grandes beneficiados de este programa que llega no sin antes reclamar al Gobierno de España que modificara sus criterios financieros para permitir a la Diputación de Castellón el uso de los remanentes de tesorería en beneficio de los castellonenses”. Y esta demanda, explica Aguilella, “se ha conseguido y hoy se pone al servicio de los vecinos”.

Los fondos se distribuirán entre las 135 localidades y permitirán optar a fondos en función de su población. Desde las poblaciones del interior, con menos censo, que recibirán 30.000 euros, hasta los grandes núcleos urbanos, con más de 3.000 personas censadas, que recibirán 200.000 euros. “En definitiva, todos ganan, porque cada localidad, en función de su padrón, recibirá una cuantía destinada a mejorar las condiciones de estos recursos que no solo son salud y bienestar, también son futuro para nuestro mundo rural especialmente”.

Un guiño más para el mundo rural

La llegada de este programa extraordinario a todos los municipios de la provincia se produce después de que la presidenta del PPCS anunciara, hace menos de un mes, ‘Una provincia protegida’. En este caso, “el proyecto fue dirigido de forma clara al mundo rural, a localidades de menos de 5.000 habitantes”.

Dotado con 4,4 millones de euros y dirigido a 115 poblaciones, “se ha conseguido un pleno, puesto que todos los municipios se han adherido al programa, lo que demuestra que cuando se gobierna con política inteligente y eficaz, nuestra provincia gana y nuestros vecinos se benefician de ello”, ha concluido Aguilella.