El PSPV-PSOE de Castellón fija septiembre para cerrar las candidaturas de los municipios de más de 1.000 habitantes

El PSPV-PSOE de Castellón ha acelerado este sábado la preparación de las elecciones municipales de 2027 con el anuncio de que el partido dejará cerradas en septiembre las candidaturas de los municipios de más de 1.000 habitantes de la provincia. Así lo ha trasladado el secretario general provincial, Samuel Falomir, durante el Comité Provincial celebrado hoy en Almassora, donde ha situado el refuerzo del municipalismo y la consolidación de los equipos locales entre las principales prioridades del nuevo curso político.

Falomir ha emplazado a los secretarios generales comarcales a aprovechar los meses de verano para culminar el trabajo de configuración de los liderazgos municipales y llegar a septiembre con los principales cabezas de lista definidos. “Las elecciones no se ganan solo en campaña. Se preparan mucho antes, escuchando a la ciudadanía, consolidando equipos y construyendo una alternativa creíble desde cada pueblo y cada ciudad”, ha afirmado.

"Quien haya cometido irregularidades, que responda ante la justicia"

El dirigente socialista ha defendido que el PSPV-PSOE afronta este proceso con equipos preparados y arraigados en el territorio para recuperar alcaldías y ampliar la presencia institucional del partido. También ha reivindicado los 147 años de historia del PSOE como el partido que más ha contribuido a transformar España desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno de España. “Quien haya cometido irregularidades, que responda ante la justicia, sin excusas ni privilegios. Pero nadie puede utilizar casos individuales para borrar la historia de un partido que ha impulsado las principales transformaciones sociales y democráticas de nuestro país”, ha afirmado.

Falomir ha sostenido que el cambio político de 2027 debe poner fin a los gobiernos de derechas que, según ha dicho, “han abandonado la provincia”. “Han situado a Castelló en el mapa por episodios de censura, por los ataques a las libertades y por una forma de gobernar que divide, mientras la provincia pierde inversiones, acumula retrasos en infraestructuras y ve deteriorarse los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación públicas”, ha advertido.

"Queremos un Consell que invierta en Castelló"

“No queremos esto para nuestra tierra. Queremos un Consell que crea en Castelló, que invierta, que cumpla y que defienda sus servicios públicos. Tampoco queremos políticos que utilicen las instituciones como plataformas de confrontación contra el Gobierno de España mientras callan ante los incumplimientos de la Generalitat con esta provincia”, ha remarcado.

Falomir ha cerrado el Comité Provincial con un llamamiento a la militancia y a la ciudadanía para trabajar pueblo a pueblo y defender “el proyecto de la España y la Comunitat Valenciana que funcionan y avanzan”. “Afrontamos 2027 con liderazgo, proyecto y una alternativa preparada para recuperar la Generalitat de la mano de Diana Morant y volver a gobernar más ayuntamientos en la provincia de Castelló. Ahora toca salir a la calle, escuchar y ganar, municipio a municipio, la confianza de la ciudadanía”, ha concluido.