Castellón suma docentes en el curso 2026/27 pero STEPV advierte que son "insuficientes"

Castellón es la provincia de la Comunitat donde más aumentan las vacantes docentes para el inicio del curso 2026-2027. La Conselleria de Educación ha publicado una lista provisional con 2.327 plazas en la provincia, 191 más que el curso pasado, dentro de una adjudicación que se resolverá este lunes 13 de julio. El sindicato STEPV advierte, no obstante, de que “queda mucha plantilla por recuperar” y mantiene que la oferta sigue lejos de los niveles de hace dos cursos.

En el conjunto de la Comuntiat se ofrecen 287 vacantes más que el curso pasado hasta un total de 14.141, "pero aún son 4.820 menos que hace dos cursos". Por proivncias, se han ofrecido 7.906 en Alicante (79 más), 2.327 en Castellón (191 más) y 3.908 en Valencia (17 más).

"Si en estas adjudicaciones de 2026 el número de plazas empieza a recuperarse ha sido sin duda por la presión del profesorado y de los sindicatos convocantes de las movilizaciones y, especialmente, de la huelga indefinida del pasado mes de mayo. Aun así, todavía queda mucha plantilla por recuperar para poder atender mejor nuestro alumnado y, por eso, la movilización continuará el curso que viene", manifiestan desde el sindicato STEPV.

Clasificación según tipología de las plazas

Clase de inglés. / Mediterráneo

Por cuerpos docentes, estos son los números de plazas ofrecidas:

Maestros: 4.882 plazas

Secundaria: 8.374 plazas

Sectores singulares de FP: 398 plazas

Profesorado de Música y Artes Escénicas: 141 plazas

Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 78 plazas

Profesorado de Arte y Diseño: 136 plazas

Maestros de Taller de Arte y Diseño: 24 plazas

EOI (Escuelas Oficiales de Idiomas): 108 plazas

Total: 14.141 plazas

Donde más bajan los refuerzos es en Secundaria

El sindicato señala que el cuerpo que ha ofrecido menos vacantes respecto al curso pasado es el de Secundaria, cuando se ofrecieron 4.159 plazas en la Comunitat; es decir, 458 plazas menos. En cambio --añade--, en el cuerpo de maestros se han ofrecido 723 plazas más respeto el curso pasado (4.159), en sectores singulares de FP se han ofrecido 47 plazas más y en el resto de cuerpos entre cinco y siete plazas menos por cuerpo, excepto maestros de taller que ha ofrecido 24 plazas como el curso pasado.

En cuanto a las plazas catalogadas en inglés, se han vuelto "sobrecatalogar" muchas plazas, en concreto 1.883, 211 plazas más que el curso pasado, "y, nuevamente, una cantidad importante en Educación Infantil (428)". Respecto a las plazas itinerantes, se han ofrecido 831 plazas; es decir, 61 plazas más que el curso pasado.

El número de participantes en las adjudicaciones de inicio de curso es el siguiente: funcionarios de carrera (provisionales, reingresados, estabilizados), 599 (121 del cuerpo de maestros y 478 del resto); profesorado interino, más de 46.000 (17.345 del cuerpo de maestros y más de 28.000 del resto). La adjudicación tendrá lugar este lunes 13 de julio.

"Es una clara recesión"

Como conclusiones, STEPV afirma que "después de años de incremento de plantilla, desde hace dos cursos estamos entrando en clara recesión por la política de 'sobran profesores' anunciada por el exconseller José Antonio Rovira al tomar posesión del cargo, que no se ha revertido significativamente con la entrada de la consellera Carmen Ortí".

"Entre 2016 y 2023, la Conselleria del Botànic incrementó en 11.235 las plazas que se ofrecían, después de años de sufrir los recortes de profesorado del anterior gobierno del PP, y firmó con todos los sindicatos unos acuerdos de plantillas en 2023 que ahora se han sustituido por una orden que recorta puestos de trabajo", expone.

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La central sindical también advierte que "en las adjudicaciones de inicio de curso de 2024 y 2025 se han dejado de ofrecer más de 7.400 puestos de trabajo respecto a 2023, un dato que muestra claramente la política de recortes en las plantillas docentes".